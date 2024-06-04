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Политика

Олег Хорохордин ушел с должности главы Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

По словам Хорохордина, он нашел новое место работы.

Ранее сообщалось, что кресло главы Алтая может занять вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Что известно об Олеге Хорохордине — читайте здесь. Напомним, он был главой Алтая с 2019 года, победил на выборах с 58,82% голосов избирателей.

Он уроженец Алтайского края, бакалавр экономики, менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат социологических наук.

Олег Хорохордин в 1988 году работал дворником в барнаульской школе.

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