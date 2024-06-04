Издание ссылается на два источника в Кремле. Также информацию о новом назначении подтвердил источник в администрации президента (АП).

Отставку действующего главы республики Олега Хорохордина источники газеты связывают со снижением доверия, указывает РБК.

О причинах перехода Турчака не говорится. Однако источник отметил важность Алтая с точки зрения взаимодействия с Китаем, с которым республика граничит.

В начале мая СМИ сообщали, что избранный в 2019 году Олег Хорохордин оказался единственным губернатором с истекающим сроком, который не был на встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу переизбрания.

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов.

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