Вы знаете, что в этом году заканчиваются мои полномочия главы Республики Алтай. За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны.

Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому Президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, Администрации Президента, Правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет.

Благодарю за совместную работу всю команду Правительства Республики Алтай, депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай, представителей территориальных управлений федеральных органов власти, глав муниципальных образований, сельских поселений, депутатов городского, районных и сельских советов, Общественную палату Республики Алтай и наши многочисленные общественные объединения. Сделано многое, предстоит сделать еще больше!

Особая благодарность – всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай – сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания!».