Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Олимпийский чемпион обвинил биатлониста Шипулина во лжи собственному народу

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Антона Шипулина баллотироваться в Госдуму РФ.

Лучший биатлонист XX века Александр Тихонов.
Лучший биатлонист XX века Александр Тихонов.
alexander-tikhonov.ru

В конце марта Шипулин объявил о старте кампании по довыборам в Госдуму, пишет Р-Спорт.

Тихонов считает, что экс-биатлонист тренировался на деньги налогоплательщиков, а его решение поспешно завершить карьеру свидетельствует о лжи собственному народу.

«А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон „О спорте“ и закон „О допинге“», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Антон Шипулин — российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Завершил карьеру в декабре 2018 года.

Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону. Лучший биатлонист XX столетия. В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон». Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость