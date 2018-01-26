Биатлонисты предложили отправить Мутко в "ссылку" в Магадан тренером по лыжным гонкам

Тихонов с сожалением констатировал, что для ведущих атлетов страны пропуск Игр-2018 "равносилен смерти".

"Участие в Олимпиаде — это мечта всей жизни. Люди перенесли такие нагрузки. У Шипулина и Устюгова это, наверное, последняя Олимпиада — ребята уже не юные", — говорил он РБК.

Член правления Союза биатлонистов РФ считает, что Виталий Мутко несет ответственность за эту "страшнейшую трагедию". "Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе", — добавил Тихонов.

Спортивные чиновники Магаданской области открыто опасаются приглашать в таком качестве Виталия Мутко. Замруководителя регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Коротков в разговоре с корреспондентом Znak.com резюмировал позицию своих коллег: "это вопрос политический". Однако гипотетически в приватных беседах и тренеры, и чиновники от спорта не против, чтобы Мутко, пусть даже в рамках рабочего визита, примерил на себя роль тренера по лыжным гонкам в Магадане.

Мутко не имеет спортивного образования, но отсутствие спортивной квалификации не помешало ему стать сначала президентом Российского футбольного союза, а затем министром спорта РФ.

Упомянутая Тихоновым уроженка Магадана Елена Вяльбе, которая сейчас является президентом Федерации лыжных гонок России, долгое время работала на своей родине. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира. Вяльбе занесена в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая лыжница XX века.

25 января Олимпийский комитет России опубликовал полный список российских спортсменов, получивших приглашения от МОК в Пхенчхан. В общей сложности в составе команды "Олимпийские спортсмены из России" выступят 169 атлетов в 15 видах спорта.