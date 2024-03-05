ООН: боевики ХАМАС во время нападения на Израиль насиловали и сжигали тела

По словам спецпосланника, сексуальное насилие имело место в нескольких местах во время нападений 7 октября.
Присутствуют «два случая изнасилования женских трупов», заявила Паттен. Также имеются доказательства сожжения тел, некоторые из которых были «полностью раздеты, связанны и застрелены».
Вместе с этим она заявила о «бесчеловечном» обращении с палестинцами, задержанными израильскими войсками.
Ранее сообщалось, что на войне Израиля с ХАМАС впервые в истории прошел "бой" в космосе. Израиль сбил ракету из Йемен, которая летела в направлении города Эйлат.
Ракета с помощью ПРО оказалась за пределами стратосферы Земли.
Израиль использовал противоракетную систему Arrow, разработанную вместе с США.
Ранее радикалы из ХАМАС жестоко убили 22-летнюю девушку, жуткое видео с которой облетело интернет.
Самое важное - в нашем Telegram-канале