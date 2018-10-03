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Оппозиционеру Алексею Навальному грозит новое уголовное дело по редкой статье

Очередной административный арест оппозиционера Алексея Навального может дать основания Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайствовать о замене нынешнего условного срока на реальный, пишет «Коммерсантъ».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
Скриншот видео navalny.com/p/5684

Алексея Навального арестовали в начале сентября в третий раз за 132 дня за призывы к участию в несанкционированной акции 9 сентября против пенсионной реформы, во время которой неизвестные в Москве повредили полицейскую машину.

Теперь он может быть привлечен к ответственности за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга» (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Эта статья, введенная в 2014 году, применялась пока только один раз — по ней осудили Ильдара Дадина.

Евгений Минченко,
политолог:

Навальный — это инструмент борьбы нескольких групп внутри условного политбюро. Сейчас, однако, идет тренд на ужесточение режима, и поэтому безопасность Навального от тюрьмы в любой момент может исчезнуть.

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