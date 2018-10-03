Оппозиционеру Алексею Навальному грозит новое уголовное дело по редкой статье

Алексея Навального арестовали в начале сентября в третий раз за 132 дня за призывы к участию в несанкционированной акции 9 сентября против пенсионной реформы, во время которой неизвестные в Москве повредили полицейскую машину.

Теперь он может быть привлечен к ответственности за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга» (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Эта статья, введенная в 2014 году, применялась пока только один раз — по ней осудили Ильдара Дадина.

Евгений Минченко,

политолог: