«Оправдываться не собираемся». Горно-алтайские единороссы рассказали о своих 55 судимых кандидатах

На муниципальных выборах в Республике Алтай баллотируются не 55, а 159 ранее судимых кандидатов. Эту цифру обнародовал сайт «Новости Горного Алтая» после того, как на минувших выходных появилась информация о 55 бывших уголовниках, которых выдвинула на выборах местная ячейка «Единой России».

Владимир Тюлентин,

спикер Эл Курултая , глава республиканского отделения ЕР:

Оправдываться мы не собираемся, у всех зарегистрированных кандидатов, выдвинувшихся от «Единой России» из числа имевших в прошлом проблемы с законом, судимость снята или погашена.

По словам Тюлентина, это позволяет кандидатам беспрепятственно участвовать в выборной кампании. Однако в будущем справки о судимостях будут спрашивать с каждого кандидата.

У кого бывших уголовников больше

Горно-алтайское издание пишет, что судимые кандидаты есть не только у ЕР, но и у других партий. Сайт специально высчитал процент таких кандидатов с уголовным прошлым среди всех выдвинутых от той или иной политической силы республики. И, как оказалось, наибольшая доля людей с бывшими приговорами у идущих от «Партии дела», «Патриотов России» и ЛДПР. Хотя номинально таковых больше среди самовыдвиженцев и представляющих ЕР кандидатов.

Всего на выборах в сельсоветы и районные парламенты баллотируются в РА 2076 человек. Из них у 159 были судимости. При этом если на районном уровне конкуренция, в среднем, пять человек на место, то на сельском — менее двух. То есть, выбор невелик — кто уж заявился.

Кстати, у ЕР, по данным «Новостей Горного Алтая», сейчас не 55, а 51 кандидат с судимостью. Регистрация шести кандидатов аннулирована в связи с выявлением отсутствия пассивного избирательного права или сокрытием судимости.

Рейтинг партий по судимости кандидатов

13,45% от общего числа кандидатов , выдвинутых «Партией дела», имели проблемы с законом ( пять кандидатов из 37 выдвинутых; двое зарегистрированы , трем отказано в регистрации). 11,54% от общего числа кандидатов , выдвинутых «Патриотами России», имеют судимость ( три кандидата из 26 выдвинутых; трое зарегистрированы). В порядке самовыдвижения выдвинулись 793 кандидата , из них 78 или 9,84% имеют уголовное прошлое. При этом регистрация 28 кандидатов аннулирована в связи с сокрытием судимости , 50 судимых кандидатов зарегистрированы. 7,87% кандидатов ЛДПР имеют судимость ( семь кандидатов из 89 выдвинутых; шесть зарегистрированы , регистрация одного аннулирована в связи с выявлением отсутствия пассивного избирательного права). 6,41% кандидатов от «Единой России» имеют судимость ( 51 кандидат из 889 выдвинутых. Известно , что регистрация шести кандидатов аннулирована в связи с выявлением отсутствия пассивного избирательного права или сокрытием судимости). 5,13% кандидатов «Родины» имеют судимость ( два кандидата из 39). 4,2% кандидатов КПРФ имеют судимость ( 6 кандидатов из 143). 3,45% от общего числа кандидатов , выдвинутых «Справедливой Россией», имеют судимость ( 1 кандидат из 29).

Комментарий руководителя местного отделения «Единой России»

Владимир Тюлентин считает, что кандидаты с судимостью — это общая специфика сельских выборов в Республике Алтай в этом году, которая не зависит от конкретной партии. Во время партийных праймериз, которые проводила ЕР перед выборами, по словам Тюлентина, в перечень обязательных документов, подаваемых участниками, справки о судимости или ее отсутствии не входили. Поэтому кандидаты с уголовным прошлым могли свободно победить в праймериз, не ставя в известной партию о бывших неладах с законом.

Информацию об этом кандидат подавал в избирком, который разместил сведения о судимостях на своем сайте. По словам Тюлентина, эта информация была доступна месяц назад, но достоянием общественности стала только накануне выборов. Политик обвиняет в этом оппонентов, хотя и не называет никого конкретно.

Почему стало известно о судимостях

С 2014 года избирательное законодательство ужесточилось и обязало кандидатов на выборные должности указывать сведения о судимости, а если судимость снята или погашена — сведения о дате ее снятия или погашения.

Список алтайских кандидатов-«уголовников» от ЕР обнародовал сайт Una Cultura на основе данных, опубликованных республиканским избиркомом.

Самые популярные статьи — кража, растрата и хулиганство. Но есть судимые за изнасилование, организацию преступного сообщества и угрозу убийством. Есть кандидат с судимостью по довольно экзотической статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Еще один кандидат осужден по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»

О выборах в Республике Алтай

В регионе на единый день голосования 9 сентября назначено 134 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления. Выборы пройдут в 83 муниципальных образованиях из 102, образованных на территории Республики Алтай. В девяти районах будут выбирать депутатов райсоветов (170 мандатов), при этом в Кош-Агачском, Усть-Канском и Шебалинском районах выборы проходят по смешенной системе. Также состоятся выборы 55 глав сельских поселений и 70 сельсоветов.