Определены сроки проведения послания президента Федеральному собранию

В ноябре 2020-го сообщалось о переносе мероприятия на начало 2021 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.
В 2020 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию, пишет Lenta.ru.
После этого премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке. На должность премьера был назначен Михаил Мишустин.