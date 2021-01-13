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13 января
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Политика

Определены сроки проведения послания президента Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Путин огласил президентсткое послание Федеральному собранию. 1 марта 2018 года.
Путин огласил президентсткое послание Федеральному собранию. 1 марта 2018 года.
kremlin.ru

В ноябре 2020-го сообщалось о переносе мероприятия на начало 2021 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.

В 2020 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию, пишет Lenta.ru.

После этого премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке. На должность премьера был назначен Михаил Мишустин.

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