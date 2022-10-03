Опубликованы договоры о вхождении новых территорий в состав РФ

Госграница
Теперь границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются госграницей России.
Воинская обязанность
До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
Заседание Госдумы по ратификации договоров состоится 3 октября, 4 октября — обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.
Документы подписали президент Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны 2 октября, указывает РИА Новости.
Ранее прошли референдумы о вхождении в РФ. С их итогами можно ознакомиться в нашем материале.