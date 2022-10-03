4 октября
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Политика

Опубликованы договоры о вхождении новых территорий в состав РФ

Договоры о вхождении в состав России территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей подписали на церемонии в Кремле. Их тексты опубликовали на портале правовой информации.

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Госграница

Теперь границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются госграницей России.

Воинская обязанность

До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.

Заседание Госдумы по ратификации договоров состоится 3 октября, 4 октября — обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.

Документы подписали президент Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны 2 октября, указывает РИА Новости.

Ранее прошли референдумы о вхождении в РФ. С их итогами можно ознакомиться в нашем материале.

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