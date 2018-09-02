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Опубликованы планы США по уничтожению СССР и Китая с помощью ядерного оружия

США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав. Американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности», сообщили «РИА Новости».

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

В документах Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.

США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. По оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 млн граждан СССР.

Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.

Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженным Силами США.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.

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