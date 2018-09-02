Опубликованы планы США по уничтожению СССР и Китая с помощью ядерного оружия

США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав. Американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности», сообщили «РИА Новости».

