Опубликованы планы США по уничтожению СССР и Китая с помощью ядерного оружия

В документах Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.
США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. По оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 млн граждан СССР.
Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.
Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженным Силами США.
В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.