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Американский военный сообщил, почему США теряют мировое господство

Главная угроза для вооруженных сил США — не Россия и Китай, а чрезмерно активное использование своих войск и низкий уровень технологий, сообщает бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье для National Interest, пишут РИА Новости.

США. Военная техника.
США. Военная техника.
СС0

США пытаются уязвить Китай, а также провоцируют конфликт с Россией военными учениями недалеко от ее границ, но никак не улучшают собственную безопасность. Кроме того, чрезмерно активное использование армии, а также недостаточное развитие военных возможностей подорвали некогда подавляющее господство Америки в мире, говорит Дэвис.

По его словам, если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон не сможет ответить и утратит большую долю военного потенциала.

Дэвис считает, что США должны перестать использовать военную силу или угрожать ее применением для того, чтобы вынуждать конкурентов и противников соглашаться на все требования. Это побуждает их наращивать исследования и разработку мер противодействия.

Кроме того, во время безудержного использования своей армии США довели свою военную технику до состояния сильного износа, влезли в триллионные долги, чтобы финансировать ненужные военные операции.

Дэвис подчеркивает, что США должны провести реформу своей политики и немедленно начать сворачивать все текущие операции по всему миру, а также беречь свою армию.

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