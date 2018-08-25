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25 августа
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США готовятся нанести удар по Сирии

Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия США нанесут новый удар по стране и он будет сильнее предыдущих. Об этом сообщает Bloomberg.

Сирия.
Сирия.
СС0

США обладают информацией о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики.

Информацию о планах США советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, уточняет агентство.

За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. Сирия и Россия отрицали применение химоружия правительственными войсками и заявляли, что химатаки устраивали боевики.

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