США готовятся нанести удар по Сирии

США обладают информацией о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики.
Информацию о планах США советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, уточняет агентство.
За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. Сирия и Россия отрицали применение химоружия правительственными войсками и заявляли, что химатаки устраивали боевики.
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