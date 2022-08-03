«Орден Благожелательных облаков» получила Пелоси

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

Причину визита раскрыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает TTV.

«Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси.

Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь 3 августа, пишет Lenta.ru.

Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков».

Ранее сообщалось, что рекордное число людей следило за полетом Boeing на Тайвань.

Что произошло

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.

Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.