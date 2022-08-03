«Орден Благожелательных облаков» получила Пелоси

Причину визита раскрыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает TTV.
«Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси.
Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь 3 августа, пишет Lenta.ru.
Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков».
Ранее сообщалось, что рекордное число людей следило за полетом Boeing на Тайвань.
Что произошло
2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.
Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.
МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.
«Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает „принцип одного Китая“ и положения трех китайско-американских коммюнике. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. <…> Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.