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6 февраля
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Политика

«Осатанел»: Захарова ответила Порошенко, который обвинил Россию в бедности украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем слова Петра Порошенко о том, что в бедности украинцев виновата Россия. Слова Захаровой опубликованы на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится», — заявила Захарова.

По ее словам, украинские власти регулярно отчитываются о том, что по их инициативе идет разрыв связей с Москвой. Так, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, Киев уже прекратил действие двух межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и трех межрегиональных соглашений.

«Всё это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа». — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень благосостояния в стране остается низким во многом из-за действий России.

«В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — отметил Порошенко.

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