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Политика

Порошенко: в бедности украинцев виновата Россия

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень благосостояния в стране остается низким во многом из-за действий России. Об этом он рассказал в эфира телеканала ICTV.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

«В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — отметил Порошенко.

Украинский президент также заявил, что в России рассчитывали на то, что остановится производство и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть. Однако, как утверждает Порошенко, украинские власти нашли выход, и в итоге товары вышли на рынок Евросоюза, пишет РИА Новости.

С начала 2016 года действуют российские санкции на украинские продовольственные товары. В декабре 2018 года Россия расширила санкционный список, ограничения были введены в том числе против «Укроборонпрома». После этого Киев также дополнил список запрещенных для ввоза товаров из России. В ответ Москва ввела запрет на импорт ряда украинских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, отмечает РБК.

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