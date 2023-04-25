25 апреля
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Политика

Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ депутат сложил свои полномочия из-за рубежа

Депутат Красноярского горсовета Константин Сенченко принял решение сложить с себя полномочия.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Он предприниматель, соучредитель «Краспищепрома». Причем депутат оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ.

Заявление о снятии с себя полномочий по собственному желанию Сенченко направил в городской парламент.

Предприниматель находится за пределами РФ, но работу депутата продолжал, участвуя в заседаниях профильных комиссий и сессий в формате видеосвязи.

В какой стране сейчас находится депутат — не сообщается. Возможно, в одной из стран Европы или в ОАЭ.

Ранее мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Также в отставку ушел Владимир Чернов — глава Междуреченска.

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