Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ депутат сложил свои полномочия из-за рубежа

Депутат Красноярского горсовета Константин Сенченко принял решение сложить с себя полномочия.

Он предприниматель, соучредитель «Краспищепрома». Причем депутат оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ.

Заявление о снятии с себя полномочий по собственному желанию Сенченко направил в городской парламент.

Предприниматель находится за пределами РФ, но работу депутата продолжал, участвуя в заседаниях профильных комиссий и сессий в формате видеосвязи.

В какой стране сейчас находится депутат — не сообщается. Возможно, в одной из стран Европы или в ОАЭ.

Ранее мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Также в отставку ушел Владимир Чернов — глава Междуреченска.