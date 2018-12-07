Оскандалившаяся чиновница Глацких объяснила, почему отказалась уволиться

Такое заявление Глацких сделала в интервью блогеру Сергею Колясникову, размещенном на YouTube. Ставшую резонансной фразу она сказала случайно, — утверждает женщина. «Ну ляпнула, понимаете», — признает Ольга Глацких.
В ноябре олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких на встрече с молодыми уральцами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». Три дня эта новость не покидала федеральный топ «Яндекс.Новостей», а губернатор Свердловской области отстранил чиновницу на время проверки.