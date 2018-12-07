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7 декабря
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Политика
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Оскандалившаяся чиновница Глацких объяснила, почему отказалась уволиться

Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких, которая запомнилась россиянам фразой «государство не просило вас рожать», заявила, что совесть не позволяет ей бросить свою работу и добровольно уйти с поста.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
Скриншот видео vk.com/mash

Такое заявление Глацких сделала в интервью блогеру Сергею Колясникову, размещенном на YouTube. Ставшую резонансной фразу она сказала случайно, — утверждает женщина. «Ну ляпнула, понимаете», — признает Ольга Глацких.

В ноябре олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких на встрече с молодыми уральцами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». Три дня эта новость не покидала федеральный топ «Яндекс.Новостей», а губернатор Свердловской области отстранил чиновницу на время проверки.

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