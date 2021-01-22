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Политика

Особо опытным чиновникам старше 70 дадут право остаться на госслужбе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для самых опытны и квалифицированных госслужащих. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

По закону, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Законопроект предусматривает возможность продлитесь до 70 лет срок службы госслужащему, находящемуся на посту категории «руководители» высшей группы должностей.

А в исключительных случаях — для «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими указанного возраста» — снять вообще возрастные ограничения.

«Законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», — отмечается в пояснительной записке.

Проект подготовили для «повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы», указывает издание.

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