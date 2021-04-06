Особое мнение: новая система координат сформируется после послания Путина

«Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — отметила она.
Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.
В прошлом году
В 2020 году послание Путина закончилось отставкой правительства Дмитрия Медведева и инициировало процесс внесения изменений в Конституцию РФ, включая и вызвавшую множество споров поправку про «обнуление» президентских сроков, пишет «Росбалт».