Особое мнение: новая система координат сформируется после послания Путина

«Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — отметила она.