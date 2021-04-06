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Политика

Особое мнение: новая система координат сформируется после послания Путина

Послание президента РФ Федеральному собранию сформулирует новую систему координат и будет иметь особое значение, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

В прошлом году

В 2020 году послание Путина закончилось отставкой правительства Дмитрия Медведева и инициировало процесс внесения изменений в Конституцию РФ, включая и вызвавшую множество споров поправку про «обнуление» президентских сроков, пишет «Росбалт».

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