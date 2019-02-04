«Остались одни сами с собой»: на Украине пожаловались на обман Запада

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС на восток. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро," — сказал экс-министр.