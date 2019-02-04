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Политика

«Остались одни сами с собой»: на Украине пожаловались на обман Запада

Украинский политик, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Запад обманул Украину, и страна осталась одна со своими проблемами. Такое заявление прозвучало в интервью телеканалу «112 Украина», сообщает РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС на восток. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро," — сказал экс-министр.

Также Евгений Червоненко добавил, что страны Запада будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».

Политик не в первый раз делает резкие заявления. В сентябре 2018 года он сказал, что Украина пробила дно по всем скандалам и позорам. Так Червоненко прокомментировал слова спикера Верховной рады Андрея Парубия о демократизме Адольфа Гитлера.

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