«Остались одни сами с собой»: на Украине пожаловались на обман Запада

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС на восток. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро," — сказал экс-министр.
Также Евгений Червоненко добавил, что страны Запада будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».
Политик не в первый раз делает резкие заявления. В сентябре 2018 года он сказал, что Украина пробила дно по всем скандалам и позорам. Так Червоненко прокомментировал слова спикера Верховной рады Андрея Парубия о демократизме Адольфа Гитлера.