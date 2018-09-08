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Пробили дно: экс-министр Украины сказал о позоре страны

Украина пробила дно по всем скандалам и позорам, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, комментируя слова спикера Верховной рады Андрея Парубия о демократизме Адольфе Гитлере, сообщает РИА Новости.

Украина.
Украина.

Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера «самым большим» демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию «на научном уровне», и призвал не забывать «вклад» фюрера в ее развитие.

Евгений Червоненко,
бывший министр транспорта и связи Украины:

Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование.

Так он прокомментировал высказывание Парубия в эфире телеканала «112 Украина». Также он добавил, что безнаказанность за подобные высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина».

Эту дивизию создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила соединение возле города Броды.

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