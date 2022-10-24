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Политика

Остановить травлю Пугачевой призвала Лолита

Певица Лолита Милявская в программе «Однажды…» на НТВ резко высказалась в адрес тех, кто критикует уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Артистка призвала прекратить травлю Примадонны и ее семьи, пишет Газета.Ru.

Как сказала Лолита, сейчас «самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению».

Артистка сама потеряла множество поклонников после того, как ушла из кабаре-дуэта «Академия».

Ранее музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние заявления в адрес россиян.

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое», — сказал Иосиф Пригожин.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

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