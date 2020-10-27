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27 октября 11°C
Политика

Осужденный экс-мэр Горно-Алтайска вновь жалуется на приговор

Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин подал кассационную жалобу на приговор, которые ему вынес суд за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщают «Новости Горного Алтая».

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин.
Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин.
gornoaltaysk.ru

Верховный суд Республики Алтай 10 июня рассмотрел апелляцию и оставил без изменения приговор за исключением решения в части гражданского иска о взыскании с осужденного имущественного вреда в размере 107,8 млн рублей. Это решение рассматривается в городском суде в порядке гражданского судопроизводства.

24 августа Облогин направил кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение. Все материалы передали в кассационный суд.

За что осудили экс-мэра

Виктор Облогин с 1992 по 2016 годы возглавлял администрацию Горно-Алтайска, был мэром города. В 2016 году на него завели три уголовных дела.

Экс-мэра обвиняют в том, что он в 2012—2013 годах похитил внедорожник (стоимостью более 1,5 млн рублей), принадлежащий мэрии, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще в 107 млн рублей.

Суда назначил Облогину четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

При этом, как сообщалось ранее, глава Алтая Олег Хорохордин доверил экс-мэру крупные инвестпроекты.

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