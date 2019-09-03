Врио главы Алтая доверил обвиняемому в мошенничестве экс-мэру крупные инвестпроекты

Экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин будет советником временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Олега Хорохордина по реализации крупных инвестиционных проектов, пишут «Новости Горного Алтая». Руководителя региона, судя по всему, не смутило то, что Облогин был фигурантом нескольких уголовных дел и до сих пор в отношении него идет судебное разбирательство.

В качестве аргументов в пользу Облогина Хорохордин отметил его опыт, знание города и всей республики, что должно помочь ему в новой работе.

Олег Хорохордин,

врио главы Республики Алтай:

Везде нужен контроль и организация работы, и я хотел бы предложить вам стать советником по крупным инвестиционным проектам. У нас будет много объектов строиться и по нацпроектам, и по различным государственным программам. Уверен, что ваш хозяйственный и управленческий опыт, ваше знание города и всей республики, позволит вам эту работу вести.

В ответ Виктор Облогин заявил, что возьмется за работу с большим энтузиазмом и войдет в новую управленческую команду.

Также он очень благодарен Хорохордину за доверие и то, что его опыт и знания вновь стали востребованными.

Виктор Облогин,

экс-мэр Горно-Алтайска:

Я постараюсь оправдать это доверие. Многим из нас обидно, что один из красивейших уголков нашей страны — Республика Алтай — находится на последних местах по уровню жизни, по социально-экономическому развитию. Буду работать с полной отдачей сил, как работал и ранее. Уверен, что нам вместе удастся сделать много полезных и добрых дел для нашей любимой республики.

Уголовное прошлое и настоящее Виктор Облогина

Виктор Облогин с 1992 по 2016 годы возглавлял администрацию Горно-Алтайска, был мэром города. В 2016 году на него завели три уголовных дела. Экс-мэра обвиняют в том, что он в 2012—2013 годах похитил внедорожник, принадлежащий мэрии, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще в 107 млн рублей.

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин. gornoaltaysk.ru

Дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (превышение полномочий и мошенничество в особо крупном размере) рассматривает городской суд Горно-Алтайска. Ближайшее заседание назначено на 5 сентября.

Как ранее писал altapress.ru, прокурор просит для экс-градоначальника наказание в виде четырех лет и шести месяцев тюрьмы общего режима и лишения права занимать должности в государственных и муниципальных властных структурах на два с половиной года.