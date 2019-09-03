Врио главы Алтая доверил обвиняемому в мошенничестве экс-мэру крупные инвестпроекты

В качестве аргументов в пользу Облогина Хорохордин отметил его опыт, знание города и всей республики, что должно помочь ему в новой работе.
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
Везде нужен контроль и организация работы, и я хотел бы предложить вам стать советником по крупным инвестиционным проектам. У нас будет много объектов строиться и по нацпроектам, и по различным государственным программам. Уверен, что ваш хозяйственный и управленческий опыт, ваше знание города и всей республики, позволит вам эту работу вести.
В ответ Виктор Облогин заявил, что возьмется за работу с большим энтузиазмом и войдет в новую управленческую команду.
Также он очень благодарен Хорохордину за доверие и то, что его опыт и знания вновь стали востребованными.
Виктор Облогин,
экс-мэр Горно-Алтайска:
Я постараюсь оправдать это доверие. Многим из нас обидно, что один из красивейших уголков нашей страны — Республика Алтай — находится на последних местах по уровню жизни, по социально-экономическому развитию. Буду работать с полной отдачей сил, как работал и ранее. Уверен, что нам вместе удастся сделать много полезных и добрых дел для нашей любимой республики.
Уголовное прошлое и настоящее Виктор Облогина
Виктор Облогин с 1992 по 2016 годы возглавлял администрацию Горно-Алтайска, был мэром города. В 2016 году на него завели три уголовных дела. Экс-мэра обвиняют в том, что он в 2012—2013 годах похитил внедорожник, принадлежащий мэрии, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще в 107 млн рублей.
Дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (превышение полномочий и мошенничество в особо крупном размере) рассматривает городской суд Горно-Алтайска. Ближайшее заседание назначено на 5 сентября.
Как ранее писал altapress.ru, прокурор просит для экс-градоначальника наказание в виде четырех лет и шести месяцев тюрьмы общего режима и лишения права занимать должности в государственных и муниципальных властных структурах на два с половиной года.