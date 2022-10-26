Освободить от мобилизации еще больше россиян предложили коммунисты

С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев, указывает ura.ru. Ограниченно годных парламентарий также предложил не призывать в рамках частичной мобилизации.
Другим законопроектом предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.
Документ опубликован в думской электронной базе.
Ранее военком в Сибири пояснял, что ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. А патриарх Кирилл призвал россиян не бояться смерти.