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Политика

Освободить от мобилизации еще больше россиян предложили коммунисты

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев, указывает ura.ru. Ограниченно годных парламентарий также предложил не призывать в рамках частичной мобилизации.

Другим законопроектом предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.

Документ опубликован в думской электронной базе.

Ранее военком в Сибири пояснял, что ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. А патриарх Кирилл призвал россиян не бояться смерти.

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