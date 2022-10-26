Освободить от мобилизации еще больше россиян предложили коммунисты

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев, указывает ura.ru. Ограниченно годных парламентарий также предложил не призывать в рамках частичной мобилизации.

Другим законопроектом предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.

Документ опубликован в думской электронной базе.

Ранее военком в Сибири пояснял, что ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. А патриарх Кирилл призвал россиян не бояться смерти.