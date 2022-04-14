Освобожденный порт, не пить Lavazza и флаги над школами. Что еще произошло 13 апреля

Главное за 13 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи 13 апреля высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также 4 района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них: 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения;
— В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола;
— Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения;
— В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск;в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле;
— Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники;
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.
- В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова», блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.
- МО РФ о диверсиях и нанесении ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации: «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в КИЕВЕ, от чего российская армия до сих пор воздерживалась».
- Ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, экипаж покинул корабль, сообщило Минобороны России.
- В Донецкой и Луганской областях убиты 675 мирных жителей, 1282 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 75 человек. На подконтрольной украинским властям территории — 600.
- Около 2,7 млн беженцев прибыли в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража Польши.
- Минпросвещения готовит соглашения, которые позволят передавать прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины детей-сирот в российские семьи.
- Администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на $750 млн, включая поставки гаубичной артиллерии. За последние полтора месяца Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму $1,65 млрд.
- Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную военную помощь на сумму $1,6 млн в этом месяце.
Экономика, что с ней происходит
- Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить потребление своих нефти, газа и угля на внутреннем рынке и нарастить поставки в другие регионы мира.
- Подавляющее число иностранных компаний хотят остаться в России и продолжить свою деятельность. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.
- Совокупные потери Германии в случае прекращения поставок энергоносителей из России составят в 2022—2023 годах около €220 млрд, говорится в опубликованном докладе по развитию экономики страны.
- Европейские производители косметической и парфюмерной продукции испытывают перебои с поставками части компонентов: масел и спиртов, а также бумаги и стекла из-за военного конфликта между Россией и Украиной.
- Экономика России может быть перестроена на работу с учетом зарубежных санкций за два года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Инфляция в России по итогам года может составить от 17% до 20%, прогнозирует он.
- Правительство России определило примерные параметры расходов на поддержку экономики — это 7−8 трлн руб. без повышения нагрузки для инфляции, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
- Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в апреле рубль продолжит укрепляться и в ближайшее время курс российской валюты может вырасти по отношению к доллару до 70 руб., сообщается в официальном телеграм-канале российского банка. Тем не менее, в течение года аналитики ожидают плавного ослабления российской валюты до отметки ₽85 за доллар.
- Правительство России утвердило правила расчетов за лизинг, аренду и покупку самолетов у компаний из «недружественных» стран. Если у лизингодателя есть структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти в рублях. Если у компании есть структурное подразделение в стране, не присоединившейся к антироссийским санкциям, платеж проведут в национальной валюте государства, в котором зарегистрировано это подразделение, или в рублях.
- Как сообщает главное таможенное управление Китая, с января по март экспорт в Россию вырос на 25,9% в годовом выражении, до 16,44 миллиарда долларов. Поставки из России в Китай выросли на 31%, до 21,73 миллиарда долларов.
- Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, из-за санкций Евросоюза составит 40% от потребляемого в России объема. Бумагу из Европы поставляла Финляндия, Германия, Швеция. Доля Китая, на который сейчас предлагает переориентироваться Минцифры, по итогам 2020 года равнялась около 16%.
- Великобритания объявила, что с 14 апреля запретит импорт железа и стали из России.
- Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» из-за санкций теперь недоступно для скачивания и обновлений и в Google Play. Накануне приложение исчезло из App Store.
- Спрос на карты китайской UnionPay продолжает расти. По экспертным оценкам, пишет «Коммерсант», число эмитированных карт системы в РФ на сегодняшний день около полумиллиона. Однако, многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с UnionPay, выпущенных в РФ.
- Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens у OOO «Хартенс», теперь бренд эксклюзивно продается на маркетплейсе. Компания рассчитывает в 2022 году произвести более 100 тыс. устройств.
- Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group к концу года планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, если не будет иных распоряжений, сообщил представитель компании агентству Bloomberg. Прежде аналогичные меры приняли BP, Shell и Eni.
- Итальянская компания-производитель кофе Lavazza остановит свою работу в России на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Также будет остановлена дистрибуция продукции компании на Украине.
- «Ростех» ведет переговоры с Daimler AG о 15-процентной доле немецкого автоконцерна в КамАЗе, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Политика: встречи и обсуждения
- Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики. «Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец (финансового, торгового, транспортного и гуманитарного)», — цитирует его РИА Новости.
- МИД КНР выступил против антироссийских санкций США, за которые «расплачиваются все страны», заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства. По словам Чжао Лицзяня, американское руководство «должно исправить давние недостатки» и «оказать содействие» российско-украинским переговорам. «Война и санкции — не единственный выбор», — добавил он.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил воздержаться от резких словесных оценок ситуации на Украине. Макрона спросили, мог бы он назвать происходящее на Украине «геноцидом», как это ранее сделал президент США Джо Байден. «Я был бы осторожен с терминами, в этом есть смысл. Украинский и русский народы — братские народы», — сказал Макрон.
Реакция: люди, сообщества
- Происходящее на Украине — это «тьма и катастрофа», заявила замруководителя Россотрудничества, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. «То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли», — сказала она в видеообращении, записанном для участников форума БРИКС в Индии.
- Международный совет военного спорта (CISM) не поддержал санкции против России. Эта организация первоначально создана странами, которые ныне являются членами Евросоюза. Сегодня она объединяет военных спортсменов из 140 стран мира. Представляющая Россию сержант ВДВ Влада Кривенко признана лучшим спортсменом года по версии CISM. Голосование состоялось в Австрии.
Информация, которую вы могли пропустить
- Правительство РФ намерено в рамках нацпроекта «Образование» обеспечить все российские школы государственной символикой. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в связи с этим предложил раз в неделю поднимать государственный флаг под российский гимн в качестве «важного элемента воспитания».
- В Ивано-Франковске переименуют более 20 улиц, названных в честь русских писателей и ученых.
- «Аэрофлот» заменил в бизнес-классе французское шампанское Piper-Heidsieck на российское «Абрау-Дюрсо». Эконом-класс тоже не пощадили: таким пассажирам перестали выдавать апельсиновый сок — предлагаются только яблочный и томатный. А ещё натуральный кофе поменяли на растворимый.
- Российские пользователи потребовали от Netflix 60 млн руб. за уход с рынка, сообщили РИА Новости их адвокаты.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 79,85₽
- EUR 86,72₽
Хорошего дня! Вот что произошло 12 апреля: тысяча пленных, «Оскар» за активы и запреты российской музыки.