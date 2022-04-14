Освобожденный порт, не пить Lavazza и флаги над школами. Что еще произошло 13 апреля

Главное за 13 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи 13 апреля высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8;

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также 4 района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них: 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения;

— В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола;

— Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения;

— В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск;в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле;

— Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники;

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники , удерживавшиеся нацистами на судах в порту , в том числе иностранных , освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова», блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.