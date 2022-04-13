Тысяча пленных, «Оскар» за активы и запреты российской музыки. Что еще произошло 12 апреля

Главное за 12 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи 12 апреля высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области;
— В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. Средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Более тысячи морпехов Вооруженных сил Украины во вторник сдались в Мариуполе в плен, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, среди сдавшихся сотни раненых.
- На Украине, по данным на 12 апреля, Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 1 892 смерти среди мирных жителей. Ранены 2 558 человек. В числе погибших — 153 ребенка.
- Почти две трети украинских детей вынуждены были покинуть свои дома, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ Мануэль Фонтен.
- Европол приступил к операции «Оскар» по поиску российских активов, подпадающих под санкции ЕС из-за военной операции на Украине, сообщается на сайте полицейского ведомства Евросоюза.
- Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного политика и главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену».
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк данных о беженцах из Украины и Донбасса, которые ищут друг друга. Другое ее предложение — покрывать транспортные расходы тем беженцам, которые хотят переехать из одной страны в другую.
Экономика, что с ней происходит
- ВТО в новом докладе ухудшила из-за конфликта на Украине прогноз роста мирового ВВП в 2022 до 2,8% с 4,1%, а мировой торговли до 3% с 4,7%.
- По итогам первого квартала 2022 года профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб. За этот период доходы бюджета составили 7,1 трлн руб., расходы — 6,18 трлн руб.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что Минфин и Минэкономразвития ожидают снижения ВВП по итогам года более чем на 10%. Напомним, что несколько дней назад Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, Украины — на 45%.
- Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5%, достигнув максимума с 1981 года.
- Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены могут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент о новых санкциях в отношении России.
- Запасов газа в Германии в случае прекращения поставок из России хватит до начала осени, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. При этом, по его словам, крупнейшее газовое хранилище в Германии, принадлежащее Gazprom Germania, заполнено менее чем на 1%.
- Индия ведет переговоры с Москвой о либерализации доступа на российский рынок, чтобы в перспективе увеличить объем поставок в Россию на $2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
- ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%, сообщили в банке.
- Американские IT-компании Cisco, Dell, HP и другие сняли ограничения в отношении их партнерства с Россией.
- Финская компания Nokia полностью покидает российский рынок.
- Росавиация продлила в восьмой раз запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России до 19 апреля 2022 года. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.
- Египетская Egypt Air заявила, что 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой.
- Приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания в магазине App Store. Ранее установленные приложения работают нормально.
- Немецкая OBI GmbH передает в доверительное управление российскую сеть основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и Борису Любошицу. В дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору, который с временем может отказаться от товарного знака OBI.
- В магазинах России начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов — фитингов, инструментов и строительной химии, сообщает «Коммерсант».
- Япония с 19 апреля запретит импорт 38 товаров, включая алкоголь, автомобили, мотоциклы, бревна, щепу и доски, сообщило Минэкономики. Япония также ввела новые санкции против России. Это: индивидуальные санкции против 398 человек и 28 организаций из России; заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 апреля; запрет на новые инвестиции в Россию.
- «Единая Россия» внесла в Думу законопроект о введении по решению суда внешнего управления в иностранных компаниях, которые ушли из России «без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.
- Россия возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске межпланетной автоматической станции «Луна-25», заявил Путин на космодроме Восточный.
Что в России предпринимают для стабильности
- Правительство РФ выделило дополнительно 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли, сообщила пресс-служба кабмина.
- Российские власти выделят порядка 35 млрд руб. на льготное кредитование строительства жилья, чтобы избежать срыва сроков сдачи объектов.
- Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. На эти деньги будет построено крупное профильное предприятие для увеличения отечественных племенных фондов мясных кур. Это позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами.
- Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд руб. на модернизацию промышленных мероприятий в регионах, сообщается на сайте правительства.
- Федеральное казначейство планирует потратить на дополнительную защиту портала госзакупок от DDoS-атак почти 875 млн руб. Ведомство также допускает возможность оставить доступ к порталу только для поставщиков и заказчиков.
Политика: встречи и обсуждения
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Некоторые тезисы пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Лукашенко:
— Переговоры России и Украины зашли в тупик после того, как на них были вынесены вопросы Крыма, Севастополя и Донбасса;
— Лукашенко назвал ситуацию в Буче «психологической спецоперацией» Британии, а Владимир Путин сравнил с фейком о применении Асадом химоружия в Сирии;
— Путин призвал объективно освещать операцию на Украине, ничего не скрывать. Военные, по его словам, будут действовать «ритмично, спокойно», чтобы выполнить поставленные цели с минимальными потерями;
— Путин заявил, что считает русских, белорусов и украинцев триединым народом;
— Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было;
— Российская экономика и финансовая система прочно стоят на ногах, блицкриг недоброжелателей не состоялся, главным решением в текущей ситуации будет «разбюрокрачивание экономики».
- Власти США намеренно обостряют конфликт на Украине для сдерживания Китая и России. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
- Германия сомневается в приглашении Индии на саммит G7 из-за нежелания Нью-Дели осудить действия России, сообщает Bloomberg.
Реакция: люди, сообщества
- Бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывший бригадный генерал Эрих Вад выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину. «Такого рода поставки потенциально являются путем к третьей мировой войне», — заявил Вад. При этом он добавил, что управлять и использовать сложные системы вооружения, включая боевой танк Leopard или боевую машину пехоты Marder, можно только после многих лет обучения. Таким образом, по мнению Вада, они не принесут никакой пользы украинцам.
- Второй ролик в рамках акции #МыРаботаем сняли на предприятиях Алтайского края. На этот раз участники видео — производитель экомасел «Диво Алтая», предприятие, которое создает высокотехнологичное оборудование и фотосепараторы «СиСорт» и пекарня «Алтайский каравай».
- Невский суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Татьяну Попову за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба городских судов. Суд установил, что 6 апреля утром она развешивала в магазине «Лента» детские игрушки, к которым были прикреплены желтые стикеры с красными антивоенными надписями. Попову задержали на выходе из зала. Она вину признала, сообщил «Интерфакс».
Информация, которую вы могли пропустить
- Писатель Сергей Лукьяненко перенес на неопределенный срок выпуск последней книги из своего цикла «Дозоры». «Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — заявил писатель ТАСС. Книга должна была выйти в мае.
- Водительские права автоматически продлят на три года. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес и граждан.
- В Верховную раду внесен законопроект о запрете российской музыки (в исполнении российских граждан и резидентов) на радио, в кафе и общественном транспорте.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 79,63₽
- EUR 86,79₽
Отличного рабочего дня! Вот что произошло 11 апреля: танки с конвейера, жесткая встреча в Москве и «dead Russians» от Google.