Тысяча пленных, «Оскар» за активы и запреты российской музыки. Что еще произошло 12 апреля

Что произошло 12 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 12 апреля Минобороны РФ: — В течение ночи 12 апреля высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области; — В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения; — Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. Средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета. Более тысячи морпехов Вооруженных сил Украины во вторник сдались в Мариуполе в плен , сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам , среди сдавшихся сотни раненых.

Вооруженных сил Украины во вторник в Мариуполе в плен сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам среди сдавшихся сотни раненых. На Украине , по данным на 12 апреля , Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 1 892 смерти среди мирных жителей. Ранены 2 558 человек. В числе погибших — 153 ребенка. Почти две трети украинских детей вынуждены были покинуть свои дома , заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ Мануэль Фонтен.

вынуждены были покинуть свои дома заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ Мануэль Фонтен. Европол приступил к операции «Оскар» по поиску российских активов , подпадающих под санкции ЕС из-за военной операции на Украине , сообщается на сайте полицейского ведомства Евросоюза.

по поиску российских активов подпадающих под санкции ЕС из-за военной операции на Украине сообщается на сайте полицейского ведомства Евросоюза. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного политика и главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену».

задержанного политика и главу политсовета партии ОПЗЖ на «наших парней и девушек в русском плену». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк данных о беженцах из Украины и Донбасса , которые ищут друг друга. Другое ее предложение — покрывать транспортные расходы тем беженцам , которые хотят переехать из одной страны в другую.

Экономика , что с ней происходит

ВТО в новом докладе ухудшила из-за конфликта на Украине прогноз роста мирового ВВП в 2022 до 2,8% с 4,1%, а мировой торговли до 3% с 4,7%.

в 2022 до с 4,1%, а до с 4,7%. По итогам первого квартала 2022 года профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб. За этот период доходы бюджета составили 7,1 трлн руб., расходы — 6,18 трлн руб.

составил 1,15 трлн руб. За этот период доходы бюджета составили 7,1 трлн руб., расходы — 6,18 трлн руб. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил , что Минфин и Минэкономразвития ожидают снижения ВВП по итогам года более чем на 10% . Напомним , что несколько дней назад Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, Украины — на 45%.

что Минфин и Минэкономразвития ожидают по итогам года более чем . Напомним что несколько дней назад Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, Украины — на 45%. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5% , достигнув максимума с 1981 года.

в США по итогам марта ускорилась , достигнув максимума с 1981 года. Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены могут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент о новых санкциях в отношении России.

могут до 9 октября 2022 года собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент о новых санкциях в отношении России. Запасов газа в Германии в случае прекращения поставок из России хватит до начала осени , заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. При этом , по его словам , крупнейшее газовое хранилище в Германии , принадлежащее Gazprom Germania , заполнено менее чем на 1%.

в случае прекращения поставок из России хватит , заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. При этом по его словам крупнейшее газовое хранилище в Германии принадлежащее Gazprom Germania заполнено менее чем на 1%. Индия ведет переговоры с Москвой о либерализации доступа на российский рынок , чтобы в перспективе увеличить объем поставок в Россию на $2 млрд . Об этом сообщает Bloomberg.

ведет переговоры с Москвой о либерализации доступа на российский рынок чтобы в перспективе увеличить объем . Об этом сообщает Bloomberg. ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%, сообщили в банке.

по кредитам наличными до 15,9%, сообщили в банке. Американские IT-компании Cisco , Dell , HP и другие сняли ограничения в отношении их партнерства с Россией.

и другие в отношении их партнерства с Россией. Финская компания Nokia полностью покидает российский рынок.

Nokia boredpanda.com

Росавиация продлила в восьмой раз запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России до 19 апреля 2022 года. Это Анапа , Белгород , Брянск , Воронеж , Геленджик , Краснодар , Курск , Липецк , Ростов-на-Дону , Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Москвы , Сочи , Волгограда , Минеральных Вод и Ставрополя.

в 11 аэропортов в центральной и южной частях России до 19 апреля 2022 года. Это Анапа Белгород Брянск Воронеж Геленджик Краснодар Курск Липецк Ростов-на-Дону Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Москвы Сочи Волгограда Минеральных Вод и Ставрополя. Египетская Egypt Air заявила , что 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой.

заявила что 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Приложение « Сбербанк онлайн » стало недоступно для скачивания в магазине App Store. Ранее установленные приложения работают нормально.

» стало недоступно для скачивания в магазине App Store. Ранее установленные приложения работают нормально. Немецкая OBI GmbH передает в доверительное управление российскую сеть основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и Борису Любошицу. В дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору , который с временем может отказаться от товарного знака OBI.

в доверительное управление российскую сеть основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и Борису Любошицу. В дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору который с временем может отказаться от товарного знака OBI. В магазинах России начались перебои с поставками сантехники , трубопроводных соединительных элементов — фитингов , инструментов и строительной химии , сообщает «Коммерсант».

Раковина , сантехника. СС0

Япония с 19 апреля запретит импорт 38 товаров , включая алкоголь , автомобили , мотоциклы , бревна , щепу и доски , сообщило Минэкономики. Япония также ввела новые санкции против России. Это: индивидуальные санкции против 398 человек и 28 организаций из России; заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 апреля; запрет на новые инвестиции в Россию.

с 19 апреля импорт 38 товаров включая алкоголь автомобили мотоциклы бревна щепу и доски сообщило Минэкономики. Япония также ввела новые санкции против России. Это: индивидуальные санкции против 398 человек и 28 организаций из России; заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 апреля; запрет на новые инвестиции в Россию. «Единая Россия» внесла в Думу законопроект о введении по решению суда внешнего управления в иностранных компаниях , которые ушли из России «без очевидных экономических причин , основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций , а работники получат гарантии дальнейшей занятости.

которые ушли из России «без очевидных экономических причин основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций а работники получат гарантии дальнейшей занятости. Россия возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске межпланетной автоматической станции «Луна-25», заявил Путин на космодроме Восточный.

Что в России предпринимают для стабильности

Правительство РФ выделило дополнительно 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли , сообщила пресс-служба кабмина.

промышленности и торговли сообщила пресс-служба кабмина. Российские власти выделят порядка 35 млрд руб. на льготное кредитование строительства жилья , чтобы избежать срыва сроков сдачи объектов.

, чтобы избежать срыва сроков сдачи объектов. Михаил Мишустин сообщил , что правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса . На эти деньги будет построено крупное профильное предприятие для увеличения отечественных племенных фондов мясных кур. Это позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами.

что правительство выделит 5 млрд рублей на . На эти деньги будет построено крупное профильное предприятие для увеличения отечественных племенных фондов мясных кур. Это позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами. Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд руб. на модернизацию промышленных мероприятий в регионах , сообщается на сайте правительства.

в регионах сообщается на сайте правительства. Федеральное казначейство планирует потратить на дополнительную защиту портала госзакупок от DDoS-атак почти 875 млн руб. Ведомство также допускает возможность оставить доступ к порталу только для поставщиков и заказчиков.

Политика: встречи и обсуждения

Некоторые тезисы пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Лукашенко:

— Переговоры России и Украины зашли в тупик после того, как на них были вынесены вопросы Крыма, Севастополя и Донбасса;

— Лукашенко назвал ситуацию в Буче «психологической спецоперацией» Британии, а Владимир Путин сравнил с фейком о применении Асадом химоружия в Сирии;

— Путин призвал объективно освещать операцию на Украине, ничего не скрывать. Военные, по его словам, будут действовать «ритмично, спокойно», чтобы выполнить поставленные цели с минимальными потерями;

— Путин заявил, что считает русских, белорусов и украинцев триединым народом;

— Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было;

— Российская экономика и финансовая система прочно стоят на ногах, блицкриг недоброжелателей не состоялся, главным решением в текущей ситуации будет «разбюрокрачивание экономики».

Власти США намеренно обостряют конфликт на Украине для сдерживания Китая и России. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Германия сомневается в приглашении Индии на саммит G7 из-за нежелания Нью-Дели осудить действия России , сообщает Bloomberg.

Реакция: люди , сообщества

Бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель , бывший бригадный генерал Эрих Вад выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину. «Такого рода поставки потенциально являются путем к третьей мировой войне», — заявил Вад. При этом он добавил , что управлять и использовать сложные системы вооружения , включая боевой танк Leopard или боевую машину пехоты Marder , можно только после многих лет обучения. Таким образом , по мнению Вада , они не принесут никакой пользы украинцам.

бывший бригадный генерал выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину. «Такого рода поставки потенциально являются путем к третьей мировой войне», — заявил Вад. При этом он добавил что управлять и использовать сложные системы вооружения включая боевой танк Leopard или боевую машину пехоты Marder можно только после многих лет обучения. Таким образом по мнению Вада они не принесут никакой пользы украинцам. Второй ролик в рамках акции #МыРаботаем сняли на предприятиях Алтайского края. На этот раз участники видео — производитель экомасел «Диво Алтая», предприятие , которое создает высокотехнологичное оборудование и фотосепараторы «СиСорт» и пекарня «Алтайский каравай».

Невский суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Татьяну Попову за дискредитацию российских военных , сообщила пресс-служба городских судов. Суд установил , что 6 апреля утром она развешивала в магазине «Лента» детские игрушки , к которым были прикреплены желтые стикеры с красными антивоенными надписями. Попову задержали на выходе из зала. Она вину признала , сообщил «Интерфакс».

Информация , которую вы могли пропустить

Писатель Сергей Лукьяненко перенес на неопределенный срок выпуск последней книги из своего цикла «Дозоры». «Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир , который там уже описан», — заявил писатель ТАСС. Книга должна была выйти в мае.

Фильм «Ночной дозор». Кадр из фильма.

Водительские права автоматически продлят на три года. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес и граждан.

автоматически продлят на три года. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. В Верховную раду внесен законопроект о запрете российской музыки ( в исполнении российских граждан и резидентов) на радио , в кафе и общественном транспорте.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

USD 79,63₽

EUR 86,79₽

Отличного рабочего дня! Вот что произошло 11 апреля: танки с конвейера, жесткая встреча в Москве и «dead Russians» от Google.