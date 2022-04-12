Танки с конвейера, жесткая встреча в Москве и «dead Russians» от Google. Что еще произошло 11 апреля

Главное за 11 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи 11 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ»;
— Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов;
— В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»;
— В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а таже два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения;
— Российскими средствами ПВО сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Стотысячная группировка украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя перешел под контроль ДНР, сообщил Пушилин. Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder, пишет Handelsblatt.
- Власти Швеции и Финляндии, которые сейчас имеют статус государств — партнеров НАТО, готовы войти в альянс уже этим летом, сообщает The Times .
Экономика, что с ней происходит
- «Интеррос» Владимира Потанина купит Росбанк, который более 10 лет развивала в России французская группа Societe Generale. Акции Росбанка после обнародования этой новости взлетели почти на 40%.
- Чистый отток капитала из РФ в I квартале вырос в 3,6 раза, до $64,2 млрд, сообщает ЦБ РФ.
- Концерн «Белнефтехим» в связи с усилением западных санкций переориентирует экспорт продукции нефтепереработки на Россию и страны Юго-Восточной Азии, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.
- «Белавиа» возобновляет рейсы в Екатеринбург и Калининград и увеличивает их число в Казань.
- Вводить внешнее управление в иностранных компаниях, решивших уйти из России, предложила «Единая Россия». По данным «Известий», работу над законопроектом решено приостановить, поскольку компании предпочитают договариваться.
- Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, а Украины — на 45,1% в зависимости от продолжительности конфликта на территории этой страны.
- Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times. Обозреватели FT отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.
- Финляндия готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти, заявила премьер-министр Санна Марин в интервью телерадиокомпании YLE.
- Британия столкнется с сильнейшим падением уровня жизни с 1950-х, заявил британский Центр исследований экономики и бизнеса. По его сообщению, «энергетический кризис в ближайшие месяцы сделает всех беднее».
- Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson принял решение приостановить свой бизнес в России на неопределенный срок.
- Российский банк ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне, сообщил регулятор ФРГ. Также российский банк теперь не может распоряжаться активами дочернего банка.
- ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа.
- Санкции ЕС против Олега Дерипаски не повлияют на работу En+ Group и «Русала», считают в En+ Group.
- Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу россиянам всех типов виз, сообщает Ассоциация туроператоров России.
- США стараются ослабить влияние введенных в отношении России санкций на экономику Казахстана. О решении Вашингтона помочь республике справиться с ситуацией рассказал первый замглавы МИД страны Акан Рахметуллин, его слова цитирует ТАСС. «Американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих санкций на казахстанскую экономику. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем», — объяснил он.
- Отказ крупных фармпроизводителей, включая Takeda, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, от проведения новых международных клинических испытаний препаратов в РФ грозит российским специализированным центрам потерей почти половины потенциальных контрактов.
- Промсвязьбанк до 1 октября этого года откроет в Крыму и Севастополе филиалы и предложит продукты для физических лиц и предприятий. Поручение президента Владимира Путина об этом опубликовано на сайте Кремля.
- Российские власти будут обращаться в суд, если страны Запада объявят России дефолт из-за отсутствия выплат по еврооблигациям в валюте. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью «Известиям».
Что в России предпринимают для стабильности
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Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума. Президент дал правительству еще ряд социально-экономических поручений:
— Снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса по любым зарплатам, а не только тем, что выше МРОТ;
— Обеспечить снижение в 2022 уровня бедности населения и неравенства по доходам;
— Дополнительно поддержать потерявших работу после 1 марта;
— Рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте;
— Повысить планку дохода, ниже которого бизнес считается малым и средним, и дохода, ниже которого бизнес может платить налоги по упрощенной или патентной системе;
— Рекомендовать губернаторам создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению социально-экономического развития регионов.
- Владимир Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года.
- Минпромторг предлагает на 2022 год мораторий на уголовную ответственность по маркировке.
- Правительство России упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что это поможет «быстрее выводить медикаменты на рынок». Согласно постановлению, подписанному премьером, срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарств сократится на 30 дней.
Политика: встречи и обсуждения
- Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих «преимуществ», отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА Новости сенатор Константин Косачев. По его мнению, нужен такой сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы поражением, — до этого диалога не будет.
- Главы стран — членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя <…> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — подчеркнул он. Боррель также сообщил, что на ближайшей встрече глав МИД стран ЕС будут обсуждаться новые санкции против России.
— Сенатор Косачев, мнение которого о мирном разрешении конфликта мы процитировали выше, назвал заявление Борреля о необходимости войны на Украине безобразным.
- Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми, но жесткими. Боевые действия на Украине должны быть закончены, они несут обеим сторонам лишь потери, сказал он. Нехаммер также сообщил представителям австрийской прессы, что российский лидер намерен «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции. Но он не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на все разногласия, пишет «Коммерсант».
- Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал министр.
Реакции: люди, сообщества
- Десятки жителей Братиславы собрались у памятника погибшим при освобождении Словакии от нацизма воинам Красной армии на военно-мемориальном комплексе «Славин», где скандировали лозунг «Скажем нет поджигателям войны в правительстве». Митингующие призвали руководство Словакии перестать следовать в русле политики США и перестать поставлять оружие на Украину.
- Львовская актриса Андрианна Курилец снялась в пропагандистском ролике, где в народном костюме «перерезает» серпом горло русскому солдату и открыто заявляет о ненависти к русским, желая им смерти. После того, как ролик вышел в эфир, актриса закрыла все свои аккаунты в соцсетях.
Информация, которую вы могли пропустить
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Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota.
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Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно принять меры «по исключению из сервисов компании высказываний угроз в адрес российских пользователей», сообщается на сайте ведомства.
— «Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания „dear Russians“ (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы „dead Russians“ (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали», — сообщили в Роскомнадзоре. Позже Google сообщил об устранении нарушения.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 79,16₽
- EUR 85,98₽
Хорошего дня! Загляните, что произошло 10 апреля: новые беженцы, грузовики на границе и кино для своих.