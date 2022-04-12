Танки с конвейера, жесткая встреча в Москве и «dead Russians» от Google. Что еще произошло 11 апреля

Главное за 11 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи 11 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ»;

— Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов;

— В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»;

— В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а таже два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения;

— Российскими средствами ПВО сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил;

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов.

Стотысячная группировка украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил , что порт Мариуполя перешел под контроль ДНР , сообщил Пушилин. Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.