От российского гражданства отказался миллиардер из списка Forbes

Таким образом он стал седьмым российским миллиардером, который вышел из гражданства России, сообщает Forbes.

У него есть гражданства Хорватии и Доминики.

Это бывший партнер Алишера Усманова, напоминает ura.ru.

С 2010 по 2022 годы Анисимов был президентом Федерации дзюдо России. Forbes оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов. Также есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

Ранее российский миллиардер проиграл суд аукционному дому. Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский иск против Sotheby's.

Миллиардер обвинял дом в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он приобрел.

Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам.

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