Руки вверх. Барнаульские депутаты изменили способ голосования за главу города

Бурную дискуссию на последнем в этом году заседании Барнаульской гордумы вызвал вопрос об изменении способа голосования за кандидатов в главы Барнаула. Депутат Иван Огнев предложил делать это не тайно (бюллетенями), а открыто — поднятием рук. Оппозиционные фракции были категорически против. Но и в «Единой России» на сей раз не было обычного для фракции единства.

Тайное сделаем явным

Выбрать одну из предложенных конкурсной комиссией кандидатур депутаты Барнаульской гордумы должны будут 6 февраля. Времени осталось мало, и часть депутатов решили к этому событию подкорректировать регламент.

До недавнего времени голосование за главу было тайным: депутаты заполняли бюллетень и бросали его в урну. Иван Огнев, председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению, предложил тайное сделать явным — голосовать поднятием рук.

Тема это активно обсуждалась в «околополитических кругах». Утверждалось, например, что ее якобы продвигает Юрий Еремеев, управделами мэрии и «по совместительству» секретарь городского отделения «Единой России». И якобы для того, чтобы обеспечить убедительную победу главного кандидата.

Насколько это близко к реальности, пока сказать трудно. Еремеев, к слову, присутствовал на заседании БГД, но мнения своего не высказал.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года. БГД.

Аргументы Ивана Огнева

Между тем, у Огнева были другие аргументы — с ним он и познакомил депутатов. Во-первых, избиратели должны знать, как голосуют их избранники по важным вопросам жизни города — чтобы доверять тому, кто, по их мнению, способен решать их проблемы.

«А для этого необходимо голосовать открыто и не бояться нести ответственность за свой выбор. Тайное голосование обезличивает голос, снимает ответственность за выбор», — объяснил депутат.

Во-вторых, при тайном голосовании корректность подсчета голосов нередко вызывает критику. «Открытое голосование позволит избежать домыслов и критики, подобной высказыванию: „Кто считает, тот и выбирает победителя“», — растолковал Огнев.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и депутат Иван Огнев. Анна Зайкова

Владивосток , Бийск и Хабарский район

Обсуждать это предложение начали еще на стадии задавания вопросов. Коммунистка Елена Хрусталева, спросив, есть ли еще в России подобные прецеденты, тут же предложила выбирать поднятием рук президента.

Стелла Штань, представитель губернатора в АКЗС, с интересом наблюдавшая дискуссию, сходу назвала в качестве примера, где именно так и выбирают главу муиципалитета, Хабарский район. На что со стороны фракции «Справедливая Россия» раздалось ехидное: «Авторитеет»…

Однако Огнев к вопросу был готов и тут же привел в пример Владивосток и Бийск.

Вячеслав Перерядов. Анна Зайкова.

Сам руководитель фракции «ЕР» в гордуме Вячеслав Перерядов, как могло показаться, как будто сомневался. Он поинтересовался, какова необходимость менять регламент именно сейчас? Огнев вопросу удивился («обсуждали на фракции и неоднократно вам об этом говорили»). Но ответил.

«Мы голосование проводим в ближайшее время. Не через пять лет. Поэтому сегодня целесообразно вносить изменения, а не тогда, когда данный вопрос не находится на повестке», — сказал Огнев.

До почтовых голубей

Надо сказать, что все годы существования нынешнего способа избрания главы города (путем голосования за кандидатуру, предложенную конкурсной комиссией) победа кандидата, поддержанного «ЕР» и краевой властью, была вполне убедительной.

Так, за Сергея Дугина в 2015 году проголосовали 26 из 35 народных избранников, в 2017-м — 30 из 38. Большинство голосов получил в свое время и Игорь Савинцев — в 2010 году 31 из 33, в 2012-м — 29 из 31. Риторический вопрос: есть ли основания сомневаться, что на этот раз будет что-то иное?

Но, очевидно, для оппозиционных фракций способ выбора оказался делом принципа. Для начала свою позицию обозначили два депутата, уже подавшие документы в конкурсную комиссию — они претенденты на пост главы Барнаула.

Елена Хрусталева. Altapress.ru

«Открытое голосование не даст изъявить свою волю голосующему. Будет давление со стороны авторитета партии. Как сказали, как решили — человек должен подчиниться. Мы категорически возражаем», — сказала Елена Хрусталева.

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Алексей Скосырский вообще недоумевал: «Президента, губернатора, депутата и, помимо того, на партийных конференциях — везде выбирают тайным голосованием. Что это? Хотим демократию переписать? Конституцию»?

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года. БГД.

Председатель гордумы Галина Буевич попыталась дипломатично разрядить обстановку: «Да ладно, мы не будем на Конституцию-то замахиваться». Скосырский, однако, эмоционально продолжал: «Существует много форм голосования, например, через Интернет. Так и до почтовых голубей можно договориться».

«Не за себя переживаю»

Главный эсер в гордуме Оксана Молодых признала: аргументы Огнева очень убедительные. Но фракция все же против.

«Принцип тайного голосования в мире возник не просто так. Он представляет собой защиту от возможного политического, административного, коммерческого, партийного и иного давления на члена фракции», — сказала она.

Оксана Молодых. Анна Зайкова , altapress.ru

Переход на открытое голосование ликвидирует гарантию свободного волеизъявления, полагала депутат. И «не стоит жертвовать свободомыслием депутатов в угоду открытости таким вот мотивом ее введения».

«Не за себя переживаю — у нас фракция маленькая, но очень дружная. А за процесс в целом. Считаю, что свободный депутат в данном случае явление более ценное, чем открытый депутат», — сказала Молодых.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года. БГД.

22 голоса «за»

В итоге восемь присутствовавших членов оппозиционных фракций проголосовали против, как и заявили. Но решение об изменении способа волеизъявления было все же принято, так как 22 члена фракции «ЕР» были за, и от числа присутствовавших на сессии депутатов это почти 70%.

Некоторые «вольности» позволили себе два единоросса: они воздержались, включая весьма опытного депутата, председателя бюджетного комитета гордумы Андрея Солодилова. На результаты это, понятно, не повлияло.

Теперь за ту или иную кандидатуру в главы Барнаула депутаты будут голосовать открыто. То есть поднятием рук.