Отчет губернатора. Алтайские депутаты спросят у Томенко про бедность и демографию

Фракции подготовили 10 вопросов, на которые должен ответить Томенко. Депутаты попросят представить план правительства по выходу из сложной демографической ситуации, обусловленной низкой рождаемостью и высокой миграцией молодежи.
Также Виктора Томенко спросят о том, как Алтайский край будет преодолевать бедность. По статистике, регион занимает одно из последних мест в России по уровню среднедушевых доходов населения и одно из первых мест по количеству бедных жителей.
Перед губернатором поставят вопрос о дефиците работников образования, повышении их зарплаты и федеральных доплатах.
Также речь пойдет о газификации края.
«К сожалению, на сегодняшний день, имеются сложности в обеспечении требуемых темпов реализации данного направления. Например, в 2019 году остались не освоенными 102,9 млн рублей (34%) из запланированных 300 млн рублей», — говорят в АКЗС.
Депутаты задали вопрос и о том, как будет работать краевая адресная инвестиционная программа в части ремонтов и в части строительства, а также о развитии сельского хозяйства, транспортного сообщения между муниципалитетами, достройке туберкулезного диспансера в Новоалтайске.
Сессия, как и в прошлый раз, пройдет в дистанционном режиме.