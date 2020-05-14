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Политика

Отчет губернатора. Алтайские депутаты спросят у Томенко про бедность и демографию

28 мая на сессии Алтайского краевого Заксобрания пройдет ежегодный отчет губернатора Алтайского края о работе правительства. В пресс-службе АКЗС рассказали, какие вопросы депутаты адресуют главе региона.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Фракции подготовили 10 вопросов, на которые должен ответить Томенко. Депутаты попросят представить план правительства по выходу из сложной демографической ситуации, обусловленной низкой рождаемостью и высокой миграцией молодежи.

Также Виктора Томенко спросят о том, как Алтайский край будет преодолевать бедность. По статистике, регион занимает одно из последних мест в России по уровню среднедушевых доходов населения и одно из первых мест по количеству бедных жителей.

Перед губернатором поставят вопрос о дефиците работников образования, повышении их зарплаты и федеральных доплатах.

Также речь пойдет о газификации края.

«К сожалению, на сегодняшний день, имеются сложности в обеспечении требуемых темпов реализации данного направления. Например, в 2019 году остались не освоенными 102,9 млн рублей (34%) из запланированных 300 млн рублей», — говорят в АКЗС.

Депутаты задали вопрос и о том, как будет работать краевая адресная инвестиционная программа в части ремонтов и в части строительства, а также о развитии сельского хозяйства, транспортного сообщения между муниципалитетами, достройке туберкулезного диспансера в Новоалтайске.

Сессия, как и в прошлый раз, пройдет в дистанционном режиме.

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