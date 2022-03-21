21 марта
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Политика

Отложить суд о запрете деятельности в России попросила Meta

Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции, сообщает ТАСС.

Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
СС0

Компания попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России, а также назначить лингвистическую экспертизу.

Исковое заявление рассматривается в Тверском суде Москвы.

Что произошло

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны, пишет Lenta.ru.

Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

Ранее эксперты рассказали, что грозит российским пользователям Instagram и Facebook в случае признания соцсетей экстремистскими.

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