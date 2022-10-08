8 октября
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Политика

Отмену новогодних гуляний прокомментировали в Минобороны

В Минобороны прокомментировали отмену новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Военное ведомство назвало их «преждевременными и ненужными», сообщает ТАСС.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин сказал, что Минобороны признательно за поддержку со стороны регионов в проведении частичной мобилизации, но необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий для экономии средств нет.

Также генерал заявил, что вооруженные силы «имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных», пишет bfm.ru.

Ранее ряд регионов решил отменить праздничные мероприятия на Новый год. Власти отменили концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце.

Без изменений пройдут только детские елки и новогодние программы для семей с детьми.

Отменили массовые гуляния, концерты и салюты в Нижнем Новгороде.

Развлекательные шоу и фейерверки отменили в Ростове-на-Дону, Воронеже, Брянске, Краснодаре. В Калуге отказались от концертов с приглашенными звездами и других праздничных мероприятий на Новый год. В Белгороде — от закупки новых новогодних украшений для улиц города.

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