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Политика

Отправили в отставку заместителя Шойгу в Совбезе

Президент РФ Владимир Путин произвел первую кадровую перестановку в аппарате Совета безопасности после назначения секретарем этого органа Сергея Шойгу.

Отправлен в отставку замсекретаря Совбеза Михаил Попов, указывает Lenta.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ушел в отставку губернатор российского региона. Это глава Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

При этом в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.

Накануне об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова.

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