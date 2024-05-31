Отправлен в отставку замсекретаря Совбеза Михаил Попов, указывает Lenta.ru.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее ушел в отставку губернатор российского региона. Это глава Самарской области Дмитрий Азаров.
По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.
При этом в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.
Накануне об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова.
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