4 октября
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Политика

Отстранили от должности военкома российского региона

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщает «Интерфакс».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Дело в том, что в регионе повестки получили, а затем прибыли в военкоматы приписки несколько тысяч мужчин.

Но впоследствии половину призванных по частичной мобилизации отправили домой.

Призванные не соответствовали критериям отбора для контрактной службы.

Почему некоторых граждан мобилизуют по ошибке, рассказал ранее военком Алтайского края.

«Это стало возможно, так как граждане сами не сообщили в комиссариат об изменениях в семейном положении или месте работы. Необходимые указания об устранении недочетов отдали», — утверждает военный комиссар.

Также стало известно, что на Алтае подскочил спрос на военное обмундирование.

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