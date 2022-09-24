Дети депутатов Госдумы тоже должны быть на передовой, пояснил военный эксперт

С начала объявления частичной мобилизации в России некоторые депутаты Госдумы подали заявления, чтобы их призвали в зону СВО.

А депутат Госдумы Екатерина Стенякина после выступления главы государства пошла и записалась на курсы медсестер.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, в зону СВД должны отправляться не только представители власти, но и их дети — те, которым положено пройти процедуру мобилизации, пишет ФАН.

Во время событий в Афганистане, на Северном Кавказе воевали дети высших военных чинов — генералов. И погибли.

Также военный эксперт отметил — важно, чтобы заявления о мобилизации от депутатов не оказались риторикой. Или даже пиар-ходом.

Между тем ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации, заявил военком в Сибири. А на границе с Казахстаном возникли заторы.