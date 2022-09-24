24 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Дети депутатов Госдумы тоже должны быть на передовой, пояснил военный эксперт

С начала объявления частичной мобилизации в России некоторые депутаты Госдумы подали заявления, чтобы их призвали в зону СВО.

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

А депутат Госдумы Екатерина Стенякина после выступления главы государства пошла и записалась на курсы медсестер.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, в зону СВД должны отправляться не только представители власти, но и их дети — те, которым положено пройти процедуру мобилизации, пишет ФАН.

Во время событий в Афганистане, на Северном Кавказе воевали дети высших военных чинов — генералов. И погибли.

Также военный эксперт отметил — важно, чтобы заявления о мобилизации от депутатов не оказались риторикой. Или даже пиар-ходом.

Между тем ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации, заявил военком в Сибири. А на границе с Казахстаном возникли заторы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость