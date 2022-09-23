23 сентября
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Здоровье

Пришла повестка, призывник на больничном. Юрист рассказал о действиях

Многие россияне получили повестки из военкоматов о частичной мобилизации.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Что делать тем, у кого больничный лист открыты?

В военкоматах разъясняют, что как только закончится больничный, нужно придти в военкомат с листом нетрудоспособности и повесткой.

По словам юриста Евгения Крылова, больничный лист действительно является уважительной причиной для неявки в военкомат, пишет ircity.ru.

Но получивший повестку мужчина обязан прийти в военкомат на следующий день, как закончится уважительная причина.

«Ставить в известность о невозможности явиться в срок из-за открытого больничного он не обязан», — говорит юрист.

За неявку после закрытия больничного листа наступает ответственность по ст. 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету».

Ранее назвали порядок действий при ошибочном вручении повестки.

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