Почему некоторых граждан мобилизуют по ошибке, рассказал военком Алтайского края

Сколько жителей Алтайского края отбыли по частичной мобилизации и почему некоторых призывают по ошибке, рассказал военный комиссар региона Марат Усманов, передает «Катунь 24».

По словам Усманова, в первые отправки по мобилизации попали порядка 100 человек.

Военком отметил, что некоторые граждане захотели остаться в рядах ВС, однако 62 призывника приняли решение вернуться.

Усманов также объяснил, почему мобилизуют по ошибке тех, у кого есть отсрочка.

«Это стало возможно, так как граждане сами не сообщили в комиссариат об изменениях в семейном положении или месте работы. Необходимые указания об устранении недочетов отдали», — утверждает он.

Он напомнил, что подлежат призыву по мобилизации прапорщики, солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет с нужными военно-учетными специальностями.

Ранее депутат назвала категорию россиян, которой нужно дать отсрочку.