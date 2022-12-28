Ответ на нефтяной «потолок цен», автомобили с пробегом подорожали на треть, а в «Ла Скале» будут работать с россиянами. Что еще произошло 27 декабря

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в Запорожской области.

В ЛНР и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Ураган», а также две боевые машины РСЗО «Град». В ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области, ДНР и Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника в ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в ДНР.