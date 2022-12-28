Ответ на нефтяной «потолок цен», автомобили с пробегом подорожали на треть, а в «Ла Скале» будут работать с россиянами. Что еще произошло 27 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 27 декабря
На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в Запорожской области.
В ЛНР и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Ураган», а также две боевые машины РСЗО «Град». В ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области, ДНР и Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника в ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Ситуация в Киеве остается сложной, город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электричества, заявил замглавы горадминистрации Петр Пантелеев.
- Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Евросоюзом потолка цен на нефть из РФ. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти из РФ с соблюдением потолка цен вступает в силу с 1 февраля 2023 года.
- Военные следователи СКР и прокуроры начали проверку в связи с несанкционированным возвращением группы участников специальной военной операции (СВО) в Россию.
Экономика, что с ней происходит
- ЦБ оценил перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков как крайне низкие.
- Металлургические предприятия Запорожской области должны вернуться к росту не позднее 2024 года, считает врио губернатора Евгений Балицкий.
- Прибыль реального сектора российской экономики снизилась на 8−10% по сравнению с 2021 годом, рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Также он заявил, что весной экономика рисковала пойти «в разнос»
- В Запорожской области из-за военных действий уничтожено 20% посевных площадей зерновых.
- Россия в октябре текущего года стала основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию. Объем экспорта составил 2,174 млн тонн, свидетельствуют оглашенные во вторник данные турецкого управления по контролю и регулированию энергетического рынка.
- Введение западными странами потолка цен на поставляемую из России нефть не стало причиной для пересмотра федерального бюджета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Минфин не планирует налоговые изменения в следующем году, даже если будут проблемы с поступлениями в бюджет доходов.
- Состояние топ-20 богатейших украинцев с февраля упало вдвое — с $42,5 млрд до $20 млрд, сообщают украинские СМИ.
- Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть.
- Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин в интервью РБК сказал, что российская экономика может вернуться на уровень 2021 года «где-то в 2025 году».
Реакция политиков
- США делают все, чтобы придать конфликту на Украине более ожесточенный характер. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
- Президент Чехии Милош Земан в рождественском телеобращении назвал самым значимым событием года военную операцию на Украине. Он заявил, что раньше поддерживал хорошие отношения с Россией из-за поставок ею дешевого энергетического сырья.
- Российское правительство проверит расходование средств на военные нужды, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Реакции: люди, сообщества
- Рабочая группа СПЧ по вопросам специальной военной операции начнет работу после Нового года, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
- В «Ла Скала» выразили готовность работать с россиянами дальше. «Мы выбираем, с кем сотрудничать, на основе профессиональных и артистических качеств, и русские — специалисты такого репертуара», — добавили в «Ла Скала».
- Россия не намерена пребывать в культурной изоляции, но и «навязываться» никому не собирается. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Информация, которую вы могли пропустить
- Коллектив украинской национальной консерватории имени Чайковского решил не убирать фамилию композитора из ее названия.
- Политик Илья Яшин (признан иностранным агентом), осужденный по делу о фейках про ВС РФ, этапирован из московского СИЗО-4 «Медведь» в СИЗО-1 в Ижевске.
- В украинском городе Черновцы демонтировали бюст Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской, сообщил во вторник областной совет.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду, 28 декабря:
- USD 69,93 ₽
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Продуктивной среды! Вот, что произошло 26 декабря: «Атака беспилотника на аэродром под Саратовом, отмена преференций для покинувших страну россиян, и старт продаж „Москвичей“».
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