Ответный удар, велосипед вместо Mercedes-Benz и мишки для беженцев. Что еще произошло 15 апреля

Главное за 15 апреля
- Минобороны РФ:
— В городе Мариуполь к утру 15 апреля группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича»;
— Ночью 15 апреля высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет;
— Минобороны РФ заявило, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории;
— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Также сбиты восемь украинских беспилотников;
— Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районах населенных пунктов Парутино и Николаев склады ракетно-артиллерийского вооружения; в Ясеновое и Срибное пункты дислокации националистических формирований;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217-ти военным объектам Украины, в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника;
— Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Средствами ПВО сбит беспилотник Ту-143 «Рейс»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Утром 15 апреля дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У».
— Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.
- Украинские военные планируют провокацию, аналогичную удару по Краматорску, заявили в Минобороны России. Киев намерен нанести удар по беженцам на вокзале в Лозовой Харьковской области.
- В Следственном комитете России заявили, что на территории России находится более 1 000 украинских пленных, среди них пять командиров бригад.
- Корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях с союзниками.
- Бюджетники и пенсионеры Украины получили от России более 50 миллионов рублей за три недели. Выплаты получили более пяти тысяч пенсионеров и работников бюджетных организаций.
- Более 4,79 миллиона беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 56 тысяч, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Экономика, что с ней происходит
- Пункт о смягчении санкций против России может быть включен в российско-украинское мирное соглашение, однако решение об этом должен принять Киев, заявил замгоссекретаря США по экономике и энергетике Хосе Фернандес.
- Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что нефть и газ из РФ не заменить на горизонте 5−10 лет. Европа не обладает достаточной инфраструктурой по приему сжиженного природного газа, который мог бы заменить поставки российского, сказал он.
- Белоруссия вводит запрет на въезд автомобилей, в том числе грузовиков, зарегистрированных в Евросоюзе, передает БелТА. Он вступает в силу с 0:00 16 апреля.
- «Газпром» за 3,5 месяца снизил добычу газа на 1,3%, экспорт в страны дальнего зарубежья — на 26,4%, такие данные приводит концерн.
- По информации группы «Метинвест», Украина потеряла доступ к 30−40% металлургических производственных мощностей.
- Финский хлебопекарный холдинг Fazer ищет потенциальных покупателей бизнеса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
- Цены на услуги в частных многопрофильных клиниках с конца февраля в среднем выросли на 5−15%, пишут «Ведомости»,
- С начала военной операции на Украине в России резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — количество вакансий сократилось на 44%, а число резюме увеличилось на 11%, подсчитали в HeadHunter и агентстве PR Perfect.
- Сбербанк заморозил наем новых сотрудников на позиции, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов, выяснил Forbes.
- Более трети японских компаний, официально зарегистрированных в России, к настоящему моменту ушли из РФ или приостановили свою деятельность в стране
- Глава Минстроя Марат Хуснуллин заявил, что дефицита ресурсов для ремонта дорог в России нет, практически все стройматериалы для этих работ отечественного производства.
- Некоторые крупные международные перевозчики отказываются от поставок российской продукции, сообщил Минпромторг.
- Спрос на операционные системы российского производства вырос в стране в шесть раз в связи с приостановкой работы зарубежных IT-компаний в РФ и санкций.
- Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 апреля повысится до $110,7 со $101,4 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $76 с $75,4 за тонну, на кукурузу — снизится до $66,1 с $70,6 за тонну.
Что в России предпринимают для стабильности
- Правительство России направит 4,3 млрд руб. на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, с его помощью предприятия смогут компенсировать затраты на уплату процентов по кредитам.
- Минсельхоз перечислил в регионы 100% субсидий на производство и реализацию хлебопекарной продукции в размере 2,5 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
- Российские власти направляют еще 1 млрд руб. на программу льготного кредитования бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики.
- Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), образцы будут собраны в единой базе; это поможет преодолеть зависимость РФ от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции, сообщается на сайте правительства в пятницу.
- ЦБ РФ реализует комплекс дополнительных мер поддержки финансового сектора:
— Будут сделаны послабления для банков, финансирующих сделки по выкупу акций иностранных компаний, покидающих рынок РФ;
— Для сохранения кредитных возможностей системно значимых банков ЦБ вводит послабление по нормативу структурной ликвидности до 31 декабря;
— ЦБ допускает в текущих условиях несоблюдение банками надбавок к нормативам достаточности капитала;
— Банки РФ в 2022 году смогут финансировать выкуп активов у нерезидентов без оглядки на коэффициенты риска.
Политика: встречи и обсуждения
- Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал он журналистам.
- Для сокращения потребления энергии граждане могут передвигаться на велосипедах вместо автомобилей, сказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.
— И, если вы можете сесть на поезд или велосипед на Пасху, это тоже хорошо, — заявил он, отметив, что это «удобно для кошелька. По его словам, сэкономить 10% энергии возможно всегда. — Если вы отапливаете помещение и задернули занавески вечером, вы сохраняете 5% энергии. Если вы понижаете температуру в комнате на один градус — это около 6%. Это может быть не так комфортно, но вы не замерзнете, — пояснил Хабек.
Реакция: люди, сообщества
- Олег Тиньков заявил, что он и его семейный благотворительный фонд хотели бы напрямую помогать украинским беженцам, оказавшимся в Италии, а также раненым в России. Тиньков сообщил, что «уже материально не тот» из-за западных санкций (против него ввела санкции Великобритания), однако всё еще продолжает помогать больным раком крови в России, в частности, закупая западное медицинское оборудование.
- Решение Федерации шахмат России покинуть Европейский и вступить в Азиатский шахматный союз может стать примером для других российских спортивных федераций, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
— Нужен умный подход к развитию международных связей, несмотря на то, что происходит системное запугивание наших партнеров. Берите пример с федерации шахмат России и развивайте эту работу, — сказал Чернышенко в ходе встречи с представителями спортивной отрасли в пятницу.
- Дэвид Фрикер и Нил Сэнсэм собрали три тысячи плюшевых мишек, чтобы раздавать их детям — беженцам из Украины. Сбор игрушек в рамках проекта, который назвали «TeddyBusz», начали в Бристоле — родном городе организаторов акции — в первой половине марта. Чтобы доставить мишек в приграничный венгерский город Захонь потребовался целый автобус.
Информация, которую вы могли пропустить
- Конфисковать яхты российских бизнесменов было относительно просто. Но их нужно теперь содержать. Например, недавно конфискованная в Испании по ордеру США суперъяхта Tango Виктора Вексельберга обойдется бюджету США в $9,5 млн в год, пишет Bloomberg,
- Российское военно-историческое общество установит мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, удостоившиеся звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в пятницу исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.
- «Википедии» грозит штраф в 8 млн за неудаление недостоверной информации о спецоперации России на Украине. Google по этому же основанию грозит штраф до 12 миллионов рублей.
- Министерство юстиции внесло в список СМИ-иноагентов политолога Екатерину Шульман и журналиста Юрия Дудя. Всего 15 апреля список пополнился девятью именами, пишет «Коммерсант»
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 80,04₽
- EUR 87,07₽
Замечательных выходных! Загляните, что произошло 14 апреля: обстрелы сопредельных областей, затонувший крейсер и пленные в Мариуполе.