Ответный удар, велосипед вместо Mercedes-Benz и мишки для беженцев. Что еще произошло 15 апреля

Главное за 15 апреля

Минобороны РФ:

— В городе Мариуполь к утру 15 апреля группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича»;

— Ночью 15 апреля высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет;

— Минобороны РФ заявило, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории;

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Также сбиты восемь украинских беспилотников;

— Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районах населенных пунктов Парутино и Николаев склады ракетно-артиллерийского вооружения; в Ясеновое и Срибное пункты дислокации националистических формирований;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217-ти военным объектам Украины, в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника;

— Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Средствами ПВО сбит беспилотник Ту-143 «Рейс»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов.

Утром 15 апреля дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У».

— Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.