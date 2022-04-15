Обстрелы сопредельных областей, затонувший крейсер и пленные в Мариуполе. Что еще произошло 14 апреля

Главное за 14 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме «Днепр» уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2»;
— Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники;
— В течение дня 14 апреля оперативно-тактической авиацией поражены 7 военных объектов Украины. Среди них: в районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая, Новоселка,Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета.
- В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь 14 апреля добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.
- Минобороны РФ сообщило, что американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове.
- Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины, сообщил источник ТАСС. Только за сутки 13 апреля более 14 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекло только границу России в Ростовской области.
- 14 апреля ВСУ Украины обстреляли сопредельные российские территории. Так власти Белгородской области заявили об обстреле двух сел. В Брянской области после обстрела пострадали восемь человек, повреждения получили около 100 домов.
- При буксировке крейсер «Москва» потерял остойчивость и затонул, сообщило Минобороны России. Ведомство объяснило это повреждениями корпуса и штормом.
Экономика, что с ней происходит
- Украине требуется срочная финансовая помощь в размере $7 млрд в месяц, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.
- Годовая инфляция по оценке Центробанка в РФ в марте достигла 16,69%, за месяц цены выросли на 7,53%.
- ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ, минимальная ставка снижена до 16,9%.
- Британская компания Reckitt Benckiser Group Plc начала процесс передачи своего бизнеса. Штат компании в России насчитывает 1,3 тыс. человек. Компания производит чистящие средства Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, уходовые средства Clearasil, средства депиляции Veet, тесты на беременность Evitest, пишет «Коммерсант».
- Один из крупнейших российских производителей золота Petropavlovsk заявил, что рассматривает возможность продажи активов в России.
- Глава Минэкономики Казахстана Асет Иргалиев заявил, что пересмотр взаимоотношений с Россией в рамках ЕАЭС не предполагается, это один из основных торговых партнеров республики.
- Полностью импортозамещенная версия самолета SSJ100 с российским двигателем появится в конце 2023 года, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
- Продажи отечественной и белорусской бытовой техники в марте выросли на 50−70% по сравнению с 2021 годом, сообщает группа «М.Видео-Эльдорадо».
- Минпромторг отмечает снижение цен в продуктовом и непродуктовом ритейле РФ, сообщает замминистра.
- Ozon запустил агрегатор по бронированию отелей, в будущем компания планирует создать маркетплейс для средств размещения путешественников.
- Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, сообщил на круглом столе в Совфеде замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов. Сейчас сырье Россия может получать только в Боливии.
- Крупная индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в РФ на фоне специальной военной операции на Украине, передает телеканал NDTV.
- Около 80% телевизоров, 90% холодильников и стиральных машин и 35% мониторов на российском рынке производится на территории России, сообщили в Минпромторге РФ.
Что в России предпринимают для стабильности
- Минстрой России призвал судебных приставов не взыскивать с застройщиков неустойки за просрочку строительства жилья более чем на шесть месяцев.
- Минпромторг РФ сообщил, что договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
- Мишустин заявил, что кабмин РФ выделит 19,5 млрд руб. российским авиакомпаниям на возврат денег по отмененным рейсам.
- Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. Для них могут снизить страховые взносы с 30,2% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.
Политика: встречи и обсуждения
- Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, Балтика лишится безъядерного статуса, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в случае вхождения стран в Альянс, протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Поэтому их придется укреплять, чтобы баланс сил был восстановлен.
- Владимир Путин заявил, что попытки Запада вытеснить поставки энергоресурсов неизбежно отразятся на всей мировой экономике. По его словам, разумная замена российского газа для Европы в перспективе возможна, но сейчас просто отсутствует, а страны ЕС «дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан» разговорами об отказе от энергоресурсов РФ.
- Военные действия на Украине могут привести к тому, что до 1,7 миллиарда человек — более пятой части человечества — окажутся в нищете, нужде и голоде, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш. Также, напомнили в ООН, Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.
Реакция: люди, сообщества
- Мэрия Воронежа к 9 мая намерена установить в городе деревянную скульптуру старушки, перепутавшей во время спецоперации украинские войска с российскими и вышедшей встречать их с красным флагом. Когда же солдаты забрали у нее флаг и бросили его под ноги — наотрез отказалась принимать от них гуманитарную помощь.
- Сербский теннисный тренер Никола Пилич, работавший, в частности, с Новаком Джоковичем, в резкой форме раскритиковал санкции к российским и белорусским спортсменам, вынесенные по политическим причинам.
— Это позор! Это просто позор! Делали ли они нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда их теннисистам играть? — приводит слова Пилича издание Kurir.
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Почти все зарубежные поставщики лекарств для детей с орфанными заболеваниями сохранили цены на лекарственные препараты после введения санкций в отношении России, сообщил на пресс-конференции председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.
— Мы пересмотрели условия всех контрактов по всем лекарственным препаратам. 99%, почти все поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась, — сказал он.
Информация, которую вы могли пропустить
- В основной конкурс Каннского кинофестиваля, вопреки призывам к бойкоту российского кино, вошел новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
- Власти Вильнюса заявили о намерении увольнять учителей, поддерживающих политику РФ, сообщает ТАСС.
- Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, пишут «Ведомости».
- Нападение на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова может быть квалифицировано как хулиганство, дело может быть возбуждено в ближайшее время, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 81,29₽
- EUR 88₽
Отличной пятницы и хороших выходных! Вот что произошло 13 апреля: освобожденный порт, не пить Lavazza и флаги над школами.