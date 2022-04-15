Обстрелы сопредельных областей, затонувший крейсер и пленные в Мариуполе. Что еще произошло 14 апреля

Главное за 14 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме «Днепр» уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2»;

— Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники;

— В течение дня 14 апреля оперативно-тактической авиацией поражены 7 военных объектов Украины. Среди них: в районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая, Новоселка,Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета.

В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь 14 апреля добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих , в том числе 14 офицеров.

за ночь 14 апреля добровольно сложили оружие и сдались еще украинских военнослужащих в том числе офицеров. Минобороны РФ сообщило , что американские ученые из лаборатории в Мерефе ( Харьковская область) с 2019 по 2021 испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове.

что американские ученые из лаборатории в Мерефе Харьковская область) с 2019 по 2021 испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове. Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины , сообщил источник ТАСС. Только за сутки 13 апреля более 14 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекло только границу России в Ростовской области.

прибыли в Россию из Донбасса и с Украины сообщил источник ТАСС. Только за сутки 13 апреля эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекло только границу России в Ростовской области. 14 апреля ВСУ Украины обстреляли сопредельные российские территории. Так власти Белгородской области заявили об обстреле двух сел. В Брянской области после обстрела пострадали восемь человек , повреждения получили около 100 домов.