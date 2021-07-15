Озеленитель со стажем стал экономическим вице-мэром Барнаула

Рябчун с 15 июля назначен на высшую должность муниципальной службы — замглавы администрации Барнаула по экономической политике.

«Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк», — сообщили в мэрии.

До назначения Рябчун три года озеленял Барнаул — с октября 2018 года по июль 2021 года возглавлял МБУ «Благоустройство и озеленение».

С января 2017 года по октябрь 2018 года замещал должность первого замглавы администрации Ленинского района по ЖКХ.

Также трудился главным специалистом в барнаульском комитете по финансам, налоговой и кредитной политике, кроме того три года руководил сельской администрацией в Ленинском районе Барнаула.

Мария Кулагина. barnaul.org

Напомним, прежний экономический вице-мэр Мария Кулагина проработала чуть больше года и уволилась 1 июня.

Позже стало известно, что Кулагина ушла к мусорному регоператору, где она стала заместителем директора по финансам.