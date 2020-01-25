Палестинцы в восхищении. Путин поднял фуражку гвардейца в Вифлееме

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Добрый жест российского лидера вызвал восторженные отклики в интернете.

Видео опубликовал в Facebook личный фотограф президента Палестины Махаммад Атик, пишет РИА Новости. Под роликом автор написал: «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

На кадрах видно, как Путин идет мимо стоящих в ряд палестинских военных, но замечает лежащий на полу головной убор, поднимает его и надевает на голову гвардейца. Потом президент показал офицеру большой палец.

В комментариях под постом палестинцы стали писать, что уважают Путина, называют важным гостем и выражают свою признательность за его добрый поступок и отзывчивость, отмечает Газета.ру.

С визитом в Палестине президент России Владимир Путин был 23 января. В Вифлееме он встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Главы государств обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.