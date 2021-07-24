Памфилова не увидела нарушений закона при обмане избирателей в регионах

Председатель ЦИК Элла Памфилова ответила всем, кто пожаловался на использование двойников кандидатов на выборах, сообщает РИА «Новости» .

Памфилова отметила, что в ЦИК поступили жалобы на применение в регионах технологии использования двойников, направленной на обман избирателей.

При этом она подчеркнула, что несмотря на всю грязноту такой технологии, формального нарушения закона в этом нет.

«Она может приводить к тяжелым последствиям, таким как случайное избрание человека, который не готов защищать интересы избирателей. Здесь нет формального нарушения закона, и избирком не может не зарегистрировать такого кандидата, если у человека все в порядке с документами», — пояснила глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, бороться с такими политтехнологами необходимо при помощи общественного порицания.

«Должны стать нерукопожатными. Как и те, кто их нанимает. Эти люди не уверены в собственных силах и считают, что не могут победить в честной и открытой борьбе», — пристыдили Памфилова тех, кто использует двойников.

Ранее глава ЦИК предупредила провокаторов о «сюрпризах» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.