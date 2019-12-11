Памяти Юрия Лужкова: 10 ярких цитат политика о принципах, Москве и знаменитой кепке

О Москве
«Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии», — приводит слова экс-мэра столицы riamo.ru.
«Сейчас каждый день в Москву приезжает три миллиона человек, и это составляет 20% дополнительной нагрузки на канализацию, электричество и транспорт в городе!».
О нравах
«Ни один российский брак не случается без драк».
О словах и делах
«Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем».
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать».
О себе
«Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам».
«Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела».
«В отношении таких слов, которые являются нелитературными, грешен, употребляю — чтобы связывать различные части предложений», — еще одну яркую цитату приводит citaty.su.
О том, как жить
«Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное — не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни», — цитирует РБК.
«Если сделал работу быстро, но плохо, забудут, что быстро, запомнят, что плохо».