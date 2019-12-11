Памяти Юрия Лужкова: 10 ярких цитат политика о принципах, Москве и знаменитой кепке

Во вторник, 10 декабря на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил столицей на протяжении 18 лет. В память о политике altapress.ru составил подборку его ярких высказываний.

О Москве

«Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии», — приводит слова экс-мэра столицы riamo.ru.

«Сейчас каждый день в Москву приезжает три миллиона человек, и это составляет 20% дополнительной нагрузки на канализацию, электричество и транспорт в городе!».

О нравах

«Ни один российский брак не случается без драк».

О словах и делах

«Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем».

«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать».

О себе

«Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам».

«Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела».

«В отношении таких слов, которые являются нелитературными, грешен, употребляю — чтобы связывать различные части предложений», — еще одну яркую цитату приводит citaty.su.

О том , как жить

«Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное — не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни», — цитирует РБК.