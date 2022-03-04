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Политика

Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей по требованию украинцев

Администрация Панамского канала исключила возможность закрытия прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

Сухогруз, похожий на "Арвин".
Сухогруз, похожий на "Арвин".
vesselfinder.com

Накануне небольшая группа украинцев провела в Панаме пикет, требуя закрыть канал для российских кораблей.

Протестующие заявили, что канал необходимо закрыть в связи с санкциями, введенными против России различными западными странами.

«Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине. Это нейтральный международный транзитный водный путь», — говорится в заявлении администрации канала.

Напомним, Панамский канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним лидером страны Омаром Торрихосом.

Трансокеанский маршрут, согласно документу, гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

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