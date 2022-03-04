Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей по требованию украинцев

Накануне небольшая группа украинцев провела в Панаме пикет, требуя закрыть канал для российских кораблей.

Протестующие заявили, что канал необходимо закрыть в связи с санкциями, введенными против России различными западными странами.

«Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине. Это нейтральный международный транзитный водный путь», — говорится в заявлении администрации канала.

Напомним, Панамский канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним лидером страны Омаром Торрихосом.

Трансокеанский маршрут, согласно документу, гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.