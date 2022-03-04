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Политика

Пентагон установил прямую линию связи с Минобороны РФ

Пентагон заявил и создании прямой линию связи с Минобороны РФ с целью предотвращения различных инцидентов на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

«Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности», — пояснил агентству представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации «для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации».

Подобный прямой канал связи между США и Россией создавали в 2015 году из-за конфликта в Сирии.

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