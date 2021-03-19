Пандемия, нацпроекты и море позитива. Вячеслав Франк отчитался за полноценный год своего градоначальства

Мэр Барнаула в пятницу, 19 марта, отчитался перед депутатами и общественностью краевой столицы о работе городской администрации в 2020 году. Официально Вячеслав Франк стал градоначальником в разгар пандемии и на его плечи легло все бремя коронавирусных проблем. Никуда не исчезли и текущие вопросы, осложненные борьбой с разразившейся инфекцией. О том, как удалось справится, в каких сферах достижения превысили все ожидания, а где нужно еще поработать — в мартовских тезисах Франка, подготовленных altapress.ru.

Новый взгляд через призму пандемии

Речь Вячеслава Франка началась с того, что для всех 2020-й стал непростым годом. Разумеется, администрация Барнаула не стала исключением. Ей пришлось внести серьезные коррективы во все планы и на многое взглянуть по-другому.

«Год юбилея Великой Победы стал годом новых героев — врачей, которые встали на защиту барнаульцев. Были мобилизованы все силы органов государственной и муниципальной власти, полиции и Роспотребнадзора. Помогая всем нуждающимся, важную роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции сыграли волонтеры, предприниматели, просто не равнодушные жители краевой столицы», — начал свой отчет градоначальник.

Коронавирус. Пандемия. Анализы. СС0

Мэрия мобилизовала все силы и сохранила управляемость муниципалитетом. Благодаря взаимодействию с правительством, депутатами и общественностью были достигнуты национальные цели и выполнение задач социально-экономического развития, в том числе реализация 204-го указа Владимира Путина, девяти национальных проектов, региональных и муниципальных программ

Цифры , внушающие оптимизм

Центры занятости населения в Барнауле. Олег Богданов

Согласно отчету мэра Барнаула, в прошлом году в городе было создано более 3 тыс. рабочих мест и зарегистрировано более 6,3 тыс. самозанятых граждан.

Кроме того, несмотря на пандемию, реализация национальных проектов прошла без пробуксовки. В частности, удалось добиться хороших результатов в сфере производительности труда и поддержки занятости, что хорошо повлияло на ситуацию в промышленности.

Улыбка в кадре. Михаил Хаустов

Положительная динамика в 2020-го года

8,4 млрд рублей — финансовая помощь городу из регионального и федерального бюджетов

16,4 млрд рублей — доходная часть городского бюджета в 2020 году

7,6% - показатель , на сколько был превышен уровень доходной части бюджета 2019 года

на сколько был превышен уровень доходной части бюджета 2019 года 2,5 млрд рублей из вышестоящих бюджетов было освоено в ходе реализации пяти национальных проектов

600 млн рублей ( или 42%) — на такую сумму было увеличено софинансирование нацпроектов в 2020 году

Барнаул — зеленый город

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

В течение 2020-го в городе велась работа по формированию и сохранению зеленых зон. Так, на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной появился сквер, велись работы в парке «Изумрудный». В этом году администрация займется Мизюлинской рощей и зеленой зоной в поселке Южный, а так же будет работать над созданием концепции «Барнаул — зеленый город».

Как отметил Вячеслав Франк, все это стало возможно в том числе благодаря развитию цифрового диалога с горожанами.

Благоустройство сквера на улице Сергея Ускова. Анна Зайкова.

«В администрацию города поступило около 6 тыс. обращений граждан и еще более 15 тыс. сообщений барнаульцы оставили в социальных сетях. На каждое из них мы старались своевременно ответить. Платформа обратной связи расширила возможности оперативного реагирования на проблемы жителей, стала еще одной площадкой для проведения голосования по вопросам местного значения», — рассказал глава города.

Дорогие дороги и транспорт

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

Не менее положительная динамика отмечается в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в котором Барнаул участвует уже четыре года.

Динамика достижений в рамках «дорожного» нацпроекта:

1,2 млрд рублей было направлено на дорожно-строительные и ремонтные работы

44 объекта протяженностью 43 км было отремонтировано

22 объекта протяженностью 29 км планируется отремонтировать в 2021 году

7 участков дорог будет построено до 2023 года в новых микрорайонах Барнаула по федеральному проекту «Жилье».

Ремонт дороги на ул. Попова. barnaul.org

Отдельно было сказано о проблемах в сфере городского пассажирского транспорта. Отрасль довольно сильно пострадала во время пандемии — был сокращен выход подвижного состава на линии, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей.

Как отметил мэр Барнаула, на сегодняшний день пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился. При этом, накопившиеся за последние несколько лет проблемы требуют пересмотра системы управления общественным транспортом и его обновления.

Трамвай. Михаил Хаустов

Они решаются, но постепенно. В качестве хорошего примера можно привести обновление парка «Горэлектротранса». Благодаря договоренности губернатора Виктора Томенко и мэра Москвы, Алтайский край бесплатно получит 10 модернизированных трамваев.

Крыша для гранита науки

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Как уже не раз отмечалось в этом году, Алтайский край превысили показатель национального проекта по вводу жилья. Наряду с ним шло строительство социальных объектов. Франк отметил, что в 2020 году удалось сохранить 100% показатель охвата детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием.

Было возведено пять детских садов на более чем 1,2 тыс. мест. Учебные заведения появились на ул. Папанинцев, проезде Южном Власихинском, 40, улицам Сергея Ускова, 29, Взлетной, 54, в селе Власиха.

Строительство школы в квартале 2001. altairegion22.ru

«В соответствии с краевыми и городскими инвестиционными программами в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 5 детских садов на ул. Сергея Ускова, 38, пр. Энергетиков, 16, ул.65 лет Победы, 19, ул. Фурманова», — рассказал градоначальник.

В 2020 году были построены две общеобразовательные школы по ул. Взлетной, 85 и ул. Шумакова, 78. Будет продолжено возведение пристройки к школе № 98 в с. Власиха. Начато строительство средней школы в микрорайоне «Спутник».

Строительство школы в квартале 2001. altairegion22.ru

В краевую адресную инвестиционную программу 2021-го года на условиях софинансирования включена разработка проектно-сметных документаций 7-ми школ, рассчитанных на почти 5 тыс. мест.

«По обращению Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко к председателю Правительства России Михаилу Мишустину принято решение о поддержке строительства еще двух школ», — добавил Вячеслав Франк.

Неоднозначная оценка

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка был принят большинством голосов: 32 — «за», 8 — «против».

Но далеко не все депутаты положительно оценили итоги работы администрации в прошедшем году. После выступления градоначальника, слово предоставили представителям фракций Барнаульской гордумы.

В частности, руководитель КПРФ начал свое выступление с заявления, что фракция не готова поддержать отчет, так как не считает проведенную мэрией работу удовлетворительной. Ее лидера не устроило в том числе и количество цифр в предоставленном отчете.

Иван Карпов , депутат БГД. Фото из архива редакции.

«На мой взгляд, отчет о ежегодной работе в письменном виде должен быть строгим документом с большим набором таблиц и максимальным количеством возможных показателей, а не красочным буклетом с избранными позициями», — заметил депутат БГД, руководитель фракции КПРФ Иван Карпов.

Свою долю критики добавила и руководитель «Справедливой России» Оксана Молодых. Она отметила, что за прошедший год власть так и не наладила диалог с населением, вела отчасти провальную кадровую политику, допускала ошибки в градостроительной, дорожной, коммунальной сферах.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Кроме того, Франка обвинили в излишних тратах. Справедливоросы подсчитали, что в 2020-м, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, город был излишне расточителен и позволил себе лишнее. Например, на пиар в СМИ было выделено из бюджета порядка 37 млн рублей, а на украшение Барнаула — 17 млн рублей.

Единоросы же наоборот высоко оценили работу мэрии. Вячеслав Перерядов поддержал главу города, подчеркнув, что достигнутые большие успехи были бы невозможны без компетентного подхода к нуждам и проблемам краевой столицы.