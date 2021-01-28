Кирпично-бетонная бочка меда. Что думает министр строительства Алтайского края о «самочувствии» отрасли

В 2020-ом был перевыполнен показатель ввода в эксплуатацию объектов, установленный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он был зафиксирован на отметке в 800 тыс. кв. м. В Алтайском крае построили 826 тыс. «жилых квадратов», что на 9% больше, чем в 2019-м. Из них 485,8 тыс. кв. м. — многоквартирные дома, 340,6 тыс. кв. м. — индивидуальное жилищное строительство.
Министр отметил, что это хороший показатель работы отрасли, ведь общий объем оценивают в 65 млрд рублей. При этом, 2020 год был непростым для девелоперов. Во-первых, он ознаменовался полным переходом на проектное финансирование и использование эскроу-счетов, а во-вторых, прошел под знаком экономической нестабильности и ограничений из-за пандемии.
«В этом году коронавирус и снижение деловой активности могли помешать развитию отрасли, но этого не произошло благодаря своевременной поддержке федеральных властей. В частности, снижению ипотечных ставок после введения программы льготного кредитования под низкий процент в 6,5%. Как следствие, значительного увеличился спрос на жилье, и строители на него отреагировали, удержав темпы возведения объектов», — рассказал министр.
Введение новой схемы финансирования строительных объектов, как отметил Иван Гилев, увеличила их себестоимость на 5−7%. Тем не менее, это не сказалось на спросе, который, начиная с весны 2020 года, стал безудержно разогреваться из-за «ковидной» программы кредитования для покупателей квартир в новостройках.
Динамика ипотечные кредитов в 2020 году
- 26 тыс. ипотечных кредитов было выдано
- 5,5 тыс. из них — льготные под 6,5%
- 46 млрд рублей — общий объем ипотечных кредитов
Спрос на льготную ипотеку подстегнул снижение ставки по другим кредитам на жилье. Она упала с почти 11% до рекордных для России 7,6%.
На первичном рынке были скуплены порядка 9 тыс. квартир. При этом, общее количество сделок с недвижимостью составило 54 тыс. Именно столько семей улучшили в 2020 году свои жилищные условия.
Увеличение цен «на железо», а именно на металлопрокат, который был зафиксирован в конце прошлого года и наблюдается до сих пор, наталкивает на мысль, что вскоре тенденция захлестнет и остальных игроков рынка строительных материалов. Процесс может стать толчком для роста себестоимости каждого нового квадратного метра новостроек. В ходе пресс-конференции министр отметил, что здесь не обойтись без вмешательства федеральных властей — здесь не помешают меры по стабилизации цен.
Что касается стоимости жилья, то в прошлом году был зафиксирован дополнительный рост, который затронул как новостройки, так и «вторичку».
Динамика роста цен за кв. м. в 2020 году
- 7% - на первичном рынке составил примерно
- 8% - на вторичном рынке
- 4−5 тыс. рублей — примерно столько в среднем прибавилось к всех «жилых квадратов»
- 50 тыс. рублей за кв. м. — средняя стоимость квадратного метра в Алтайском крае
Отвечая на вопрос, Иван Гилев подчеркнул, что в 2021 году снижения интереса к покупке недвижимости не ожидается. Пока его будет поддерживать в том числе и льготная ипотека, а также другие государственные программы поддержки.
Даже при худшем сценарии, если кредитование по сниженной ставке не будет продлено в 2022 году, спрос тоже вряд ли упадет. Главное, удержать низкий ипотечный процент других кредитов на жилье, спровоцированных льготной ипотекой.
В то же время, несмотря на то что в 2020 году с рынка недвижимости буквально смели наиболее интересные предложения, квартир хватит всем. Дефицит недорогого жилья подстегнул интерес к вторичному рынку, но и первичный не собирается стоять на месте.
Объем еще не завершенного строительства, который составляет 1 млн 330 тыс. кв. м., обеспечит потребителей минимум на ближайшие два-три года.
Здесь тоже наблюдается положительная динамика. Общий размер инвестиций в строящиеся за счет федерального и регионального бюджетов объекты в этом году составит 8,5 млрд рублей. В прошлом году он был на уровне 7,5 млрд рублей.
Наибольшее число зданий возводится в рамках национального проекта «Демография». Единый стройзаказчик — подведомственная минстрою организация — на сегодняшний день курирует строительство порядка 30 объектов. 20 находятся на стадии проекта.
Снижения темпов возведения объектов, даже с учетом возможного удорожания стройматериалов, не планируется. Министерство держит этот вопрос на контроле.
Дамоклов меч навис над девелоперами в июле 2020 года, когда соответствующим постановлением был утвержден свод правил, где были актуализированы нормы сейсмичности для России и Алтайского края. Барнаул, Рубцовск, Новоалтайск столкнулись с увеличением норм на 1 балл, что чревато ростом затрат на возведение строительных объектов на 15−25%.
На сегодняшний день министерство ведет переговоры с коллегами из Москвы. Вероятнее всего будет предложено провести детальное сейсмическое районирование отдельных территорий. Возможно, дополнительные исследования пройдут уже этим летом.
Общее финансирование программы по обеспечению детей-сирот в текущем году составит 605 млн рублей. Из них — 302 млн рублей — федеральные средства, 303 млн рублей — краевые.
Планируется, что часть средств будет вложено в жилищные сертификаты, на которые льготная категория граждан будет покупать недвижимость. Пока на них заложено 250 млн рублей. Но эти средства планируется приобрести более 200 квартир.
Общая площадь перспективной земли в данном районе варьирует от 800 до 900 га. Но пока нет возможности передать ее для комплексного строительства. Например, наделы за «Авиатором» имеют сельхозназначение и являются федеральными.
На данный момент краевой минстрой ведет работу с «Дом.РФ», чтобы со временем перевести их на баланс Алтайского края. Работа сложная. Поэтому в ближайшей перспективе ловить здесь девелоперам нечего.
По инициативе властей города было принято решение развивать большой участок в 800 га, простирающийся в сторону аэропорта до ул. Просторная. Она тоже федеральная, но туда уже зашел один из застройщиков. 85 га купил «Алгоритм».
Ситуация осложняется еще принятыми нормами в отношении территорий вокруг аэропортов. Часть потенциальной земли для застройщиков как раз попадает в седьмую защитную санитарную зону. Тем не менее, есть еще большой кусок, который минстрой планирует перевести из федеральной в региональную собственность, развить там инфраструктуру и отдать под жилищное строительство. Но пока это задел на будущее.
На данный момент реализуется второй этап переселения из аварийного и ветхого жилья. Первый закончился в 2017 году. Благодаря этому были расселены более 500 домов, не пригодных для проживания. Более 11 тыс. человек получили новую крышу над головой.
На второй этап выделено более 4 млрд рублей. Планируется, что до 2024 года будут расселены примерно 120 тыс. кв. м. аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Еще остаются порядка 70 тыс. кв. м. аварийного жилья за пределами Барнаула. И краевой минстрой надеется, что продление проекта до 2030 года позволит включить их в программу федерального финансирования.