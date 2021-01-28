Кирпично-бетонная бочка меда. Что думает министр строительства Алтайского края о «самочувствии» отрасли

1 Как себя чувствует строительный рынок?

В 2020-ом был перевыполнен показатель ввода в эксплуатацию объектов, установленный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он был зафиксирован на отметке в 800 тыс. кв. м. В Алтайском крае построили 826 тыс. «жилых квадратов», что на 9% больше, чем в 2019-м. Из них 485,8 тыс. кв. м. — многоквартирные дома, 340,6 тыс. кв. м. — индивидуальное жилищное строительство.

Министр отметил, что это хороший показатель работы отрасли, ведь общий объем оценивают в 65 млрд рублей. При этом, 2020 год был непростым для девелоперов. Во-первых, он ознаменовался полным переходом на проектное финансирование и использование эскроу-счетов, а во-вторых, прошел под знаком экономической нестабильности и ограничений из-за пандемии.

«В этом году коронавирус и снижение деловой активности могли помешать развитию отрасли, но этого не произошло благодаря своевременной поддержке федеральных властей. В частности, снижению ипотечных ставок после введения программы льготного кредитования под низкий процент в 6,5%. Как следствие, значительного увеличился спрос на жилье, и строители на него отреагировали, удержав темпы возведения объектов», — рассказал министр.